Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Tham dự ngày hội có đại diện Phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đại Xuyên, Ban Chỉ huy Công an xã Đại Xuyên, lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh cơ sở cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

Toàn cảnh ngày hội

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội chúc mừng ngày hội

Đảng ủy - UBND xã Đại Xuyên chúc mừng ngày hội

Xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nền tảng quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đại Xuyên luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Hiện nay, xã duy trì hiệu quả 3 mô hình gồm “Thôn Ba nhất về an ninh, trật tự” (Đoàn kết nhất - An toàn về ANTT nhất - Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả nhất) và "Cổng Trường an toàn về an ninh, trật tự"; “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các thôn, khu dân cư” Đây là ba mô hình nòng cốt, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đại Xuyên đã huy động hơn 1.800 lượt quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn; cung cấp trên 150 tin báo, tố giác có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự. Những kết quả đó đã khẳng định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã thực sự trở thành thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã Đại Xuyên an toàn, bình yên và phát triển bền vững.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Tuân, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Đại Xuyên đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thực tiễn cho thấy, nơi nào phát huy tốt vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết của nhân dân; nơi nào xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc, thì nơi đó an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm và kinh tế - xã hội có điều kiện phát triển ổn định, bền vững. Nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đó, Đảng ủy xã luôn xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; là nền tảng để huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại địa bàn dân cư.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tập trung xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, bảo đảm chế độ và điều kiện hoạt động để lực lượng này thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an; đồng thời là cầu nối gần gũi, tin cậy với Nhân dân trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, hòa giải và giải quyết các vụ việc ngay từ địa bàn dân cư, duy trì và nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể.

Tại ngày hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tặng giấy khen.