Văn bằng nước ngoài được công nhận, tra cứu trên VNeID

ANTD.VN - Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi.

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 65/2026/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26-9-2026, trong đó đáng chú ý là kết quả công nhận văn bằng được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và có thể tra cứu, xác minh thông tin trên VNeID theo lộ trình.

Theo quy định mới, thủ tục công nhận văn bằng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người đề nghị chỉ phải nhập dữ liệu một lần và có thể tải hồ sơ trực tuyến. Những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ không phải nộp lại bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử.

Thông tư đồng thời quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục công nhận văn bằng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trong môi trường số.

Hồ sơ tiếp tục được đơn giản hóa đối với văn bằng, bảng điểm điện tử hoặc trường hợp có thông tin xác thực trực tiếp từ cơ sở cấp bằng. Trường hợp văn bằng bằng tiếng Anh thì không cần dịch sang tiếng Việt mà chỉ cần tải lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bản quét các thành phần hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, việc số hóa không chỉ dừng ở khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Kết quả công nhận văn bằng được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về công nhận văn bằng. Thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu hoặc hiển thị trên VNeID có giá trị xác minh thay cho việc cơ quan có thẩm quyền phải xác minh bằng văn bản. Cơ sở dữ liệu về công nhận văn bằng được kết nối với VNeID theo lộ trình.

Trong trường hợp cần xác minh thông tin từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc cần làm rõ thông tin liên quan đến văn bằng, thời hạn giải quyết tối đa được rút từ 45 ngày làm việc xuống còn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, giảm 15 ngày làm việc so với quy định trước đây.

Thông tư cũng quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công nhận văn bằng không phụ thuộc địa giới hành chính. Đối với văn bằng, bảng điểm điện tử hoặc trường hợp có thông tin xác thực trực tiếp từ cơ sở cấp bằng, hồ sơ tiếp tục được đơn giản hóa. Trường hợp văn bằng bằng tiếng Anh, người đề nghị không phải dịch sang tiếng Việt mà chỉ cần tải bản quét các thành phần hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số, Thông tư 65/2026/TT-BGDĐT quy định cụ thể điều kiện công nhận văn bằng theo từng phương thức đào tạo, gồm học trực tiếp tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại nước ngoài; liên kết đào tạo tại Việt Nam và đào tạo từ xa.

Đối với văn bằng tiến sĩ, quy định mới cũng chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm chất lượng. Với bằng tiến sĩ được cấp theo phương thức đào tạo trực tiếp tại cơ sở giáo dục nước ngoài và thực hiện nghiên cứu thực địa tại nước khác, người học phải có tối thiểu 12 tháng nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở đào tạo trong toàn khóa học.

Với bằng tiến sĩ được cấp theo hình thức thừa nhận kết quả nghiên cứu, công trình khoa học, người học phải có người hướng dẫn khoa học; hoàn thành đầy đủ các yêu cầu học thuật của chương trình đào tạo tiến sĩ; bảo vệ luận án trước hội đồng học thuật theo quy định của cơ sở đào tạo. Đồng thời, kết quả học tập, nghiên cứu phải đáp ứng chuẩn đầu ra của chuẩn chương trình đào tạo tiến sĩ thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng của Việt Nam.