Đề thi Ngữ văn tại Tuyên Quang không gây bất ngờ về độ khó

ANTD.VN - Sáng 14/8, thí sinh tại trường THPT chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành môn thi đầu tiên. Nhiều ý kiến đánh giá đề thi không gây bất ngờ về độ khó so với đề thi chung của cả nước.

Hơn 300 thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn sáng 14/8.

Đề thi ngữ văn sáng nay thu hút sự quan tâm của dư luận khi đề thi tốt nghiệp THPT chính thức ngày 11/6 gây tranh luận về mức độ khó với câu hỏi liên quan đến "Steve Jobs Việt Nam".

Đề ngữ văn sáng nay có phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu bài viết "Những 'mặt trận vô hình' của an ninh văn hóa" trên báo Công an nhân dân. Thí sinh cần xác định luận đề của văn bản, chỉ ra những "đặc trưng của an ninh phi truyền thống", nêu quan điểm của tác giả được thể hiện trong văn bản.

Câu hỏi yêu cầu khai thác văn bản nghị luận về an ninh văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, AI và mạng xã hội, các câu hỏi đi từ nhận biết đến vận dụng, tương đối rõ ràng. Câu 3 về cách hiểu các từ “hấp thụ”, “chuyển hóa” và câu 4 về quan điểm của tác giả đòi hỏi khả năng đọc sâu, nhưng không quá đánh đố.

Phần viết, câu nghị luận xã hội về tính trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin khá gần gũi với học sinh. Đề thi yêu cầu thí sinh viết khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin dưới góc nhìn người trẻ. Đề đưa câu dẫn về việc đưa tin xấu độc, tin chưa kiểm chứng và phát tán các video giả mạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội.

Ngoài ra, các em viết 600 chữ phân tích bài thơ "Cánh đồng tuổi thơ" của tác giả Trịnh Thanh Sơn. Câu nghị luận văn học phân tích bài thơ Cánh đồng tuổi thơ đòi hỏi khả năng cảm thụ, phân tích hình ảnh và mạch cảm xúc.

Đánh giá chung về đề thi, cô Nguyễn Thu Hà, THPT Phùng Khắc Khoan, Hà Nội cho biết, đề Ngữ văn kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cơ bản ổn định về cấu trúc, gần gũi với đời sống và đề cao trách nhiệm của người trẻ.

Về độ khó, đề lần 2 có phần nhẹ hơn đề lần 1, đặc biệt ở phần Viết, tạo mặt bằng điểm thuận lợi hơn, nhưng vẫn bảo đảm khả năng phân loại học sinh.

Cụ thể đề thi Ngữ văn tại Tuyên Quang như sau: