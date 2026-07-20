ĐT Indonesia: Thầy dè dặt, trò tuyên bố vô địch ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - HLV trưởng John Herdman chỉ hy vọng tiến càng xa càng tốt, trong khi tiền vệ gốc Hà Lan nhập tịch Thom Haye tuyên bố Indonesia sẽ vô địch ASEAN Cup 2026.

Indonesia là đội bóng triệu tập nhân sự hùng hậu nhất cho ASEAN Cup 2026 với 50 cái tên, bao gồm 14 cầu thủ con lai (chủ yếu gốc Hà Lan).

Sau một tuần rèn thể lực, HLV trưởng John Herdman bắt đầu bước vào rèn chiến thuật và rút gọn dần về danh sách 23 tuyển thủ chính thức.

Indonesia mất tiền đạo gốc Hà Lan nhập tịch - Mauro Zijlstra tại ASEAN Cup 2026

Theo Bola Sport, nhà cầm quân người Anh hiện chưa có danh sách cuối cùng cho giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 24-7 tới.

"Trong khi đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu chất lượng với đội tuyển Myanmar, thì Indonesia sẽ chỉ đá tập với CLB Bali Utd trong tuần này. Đây là cơ hội duy nhất để HLV John Herdman tổng duyệt, chốt danh sách 23 cầu thủ. Hiện hai trụ cột là tiền đạo gốc Hà Lan nhập tịch Mauro Zijlstra và hậu vệ Yakob Sayuri chắc chắn lỡ hẹn ASEAN Cup 2026 vì chấn thương", Bola Sport thông tin.

Tờ báo dẫn lời HLV John Herdman: "Chúng tôi sẽ đánh giá các cầu thủ sau trận đấu kín với Bali Utd. Mọi quyết định nhân sự sẽ được đưa ra sau đó".

HLV trưởng John Herdman (phải) dè dặt trong khi tiền đạo nhập tịch Thom Haye tuyên bố Indonesia sẽ vô địch ASEAN Cup 2026

Đáng chú ý, HLV John Herdman khẳng định đội tuyển Indonesia không đặt chỉ tiêu vô địch hay một thành tích cụ thể nào, mà chỉ cố gắng tiến xa nhất có thể bên cạnh mục tiêu phát triển các nhân tố mới.

Trong khi đó, tiền vệ Hà Lan nhập tịch Thom Haye tuyên bố: "Chúng tôi ở đây để cạnh tranh chức vô địch, giúp Indonesia có cúp vàng đầu tiên của giải đấu. Chúng tôi không ngại nói điều đó, bởi vì chúng tôi có kinh nghiệm trong những trận đấu lớn, bao gồm cả các trận chung kết".

Theo Thom Haye, Indonesia đang sở hữu "đội hình lý tưởng" nhờ kết hợp được kinh nghiệm của các cầu thủ kỳ cựu với sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ.

"Chúng tôi không muốn nói quá nhiều về các đối thủ sẽ đối mặt tại ASEAN Cup 2025. Trọng tâm của chúng tôi là chuẩn bị tốt nhất có thể", tiền vệ gốc Hà Lan nói thêm.

Tại bảng A, Indonesia ra quân muộn hơn các đối thủ 3 ngày, với màn tiếp đón Campuchia ngày 27-7. Ngày 3-8, Indonesia sẽ tiếp đương kim vô địch Việt Nam tại lượt trận áp chót - trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu nhất bảng của cả hai đội.

Lịch sử 30 năm ASEAN Cup chứng kiến Thái Lan 7 lần lên ngôi vô địch, Singapore 4 lần, Việt Nam 3 lần, Malaysia 1 lần, trong khi Indonesia 6 lần vào chung kết nhưng thua cả 6.