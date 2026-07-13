Tiền đạo tuyển Togo gia nhập Công an Hà Nội FC

ANTD.VN - David Henen - tiền đạo 30 tuổi từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bỉ và đội tuyển quốc gia Togo, chính thức gia nhập Công an Hà Nội FC.

Ngày 13-7, CLB Công an Hà Nội công bố bản hợp đồng mới mang tên David Henen.

"Sở hữu thể hình ấn tượng (1,85m) cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, tuyển thủ quốc gia Togo được kỳ vọng là nhân tố then chốt giúp gia tăng sức mạnh tấn công cho đội. Sự xuất hiện của David Henen là lời khẳng định cho tham vọng của CLB trong hành trình bảo vệ ngôi vương và vươn tầm đấu trường châu lục", CLB Công an Hà Nội cho biết.

CLB Công an Hà Nội công bố tiền đạo tân binh David Henen

David Henen sinh 1996 tại Bỉ, có bố người Bỉ, mẹ người Togo. Anh lớn lên tại Bỉ, từng khoác áo các đội tuyển U15, U16, U17, U18, U19 Bỉ giai đoạn 2010-2014, thi đấu tổng cộng 24 trận. Sau đó anh chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Togo quê mẹ. Từ 2019 đến nay, David Henen ra sân tổng cộng 20 lần và có 1 bàn thắng cho tuyển Togo.

Đáng chú ý, David Henen cũng là gương mặt quen thuộc tại V-League khi thi đấu cho SHB Đà Nẵng và giúp đội bóng này trụ hạng thành công, trước khi chuyển tới Công an Hà Nội FC.

Theo Transfermarkt, tiền đạo 30 tuổi này hiện có giá chuyển nhượng 250.000 euro (khoảng 7,5 tỉ đồng). Anh từng đạt giá trị chuyển nhượng lên tới 800.000 euro (24 tỉ đồng).

David Henen từng thi đấu V-League mùa trước

Sự hiện diện của David Henen giúp HLV Mano Polking có thêm những phương án, lựa chọn chất lượng trên hàng công, trong bối cảnh CLB Công an Hà Nội hướng tới mùa 2026/27 đầy sôi động khi cùng lúc tham gia 4 đấu trường: châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.

Trước đó, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha - Damia Sabater, thủ môn trẻ Y Êli Niê..., đồng thời chia tay một số cái tên như thủ môn Vũ Tuyên Quang, tiền đạo Vitao, Rogerio Alves, hậu vệ Nguyễn Văn Đức.

Bên cạnh đó, đội bóng Thủ đô đã giữ chân được dàn trụ cột chất lượng thông qua bản hợp đồng ký mới với Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng, Alan Grafite, Stefan Mauk...