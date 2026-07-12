Messi lập một kỷ lục cực kỳ khó tin

ANTD.VN - Pha kiến tạo giúp Alexis Mac Allister mở tỉ số trong chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ, giúp Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 10 kiến tạo tại các vòng chung kết World Cup. Nhưng khó tin là 10 pha kiến tạo đó lại dành cho 10 cầu thủ khác nhau.

Ngay phút thứ 10 ở trận tứ kết World Cup 2026, Messi thực hiện quả phạt góc chính xác để Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ. Pha bóng tưởng chừng bình thường ấy lại giúp thủ quân Argentina đi vào lịch sử với đường kiến tạo thứ 10 tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Khoảnh khắc Messi đá phạt góc cho Mac Allister ghi bàn mở tỉ số

Thành tích của Messi trải dài qua 6 kỳ World Cup liên tiếp. Anh có một kiến tạo ở các giải năm 2006, 2010 và 2014, hai đường chuyền thành bàn tại World Cup 2018, ba kiến tạo trên hành trình vô địch năm 2022 và hiện đã có thêm hai lần dọn cỗ tại World Cup 2026.

Điều khiến cột mốc này trở nên đặc biệt hơn là 10 pha kiến tạo ấy được Messi thực hiện cho 10 đồng đội khác nhau trong suốt 20 năm qua, lần lượt là Hernan Crespo, Carlos Tevez, Angel Di María, Gabriel Mercado, Sergio Aguero, Enzo Fernandez, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Cristian Romero và Alexis Mac Allister.

Argentina

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi từng tạo nên một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất lịch sử giải đấu với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo, đưa Argentina lên ngôi vô địch, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bước sang World Cup 2026 ở tuổi 39, siêu sao của Argentina vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chững lại. Sau sáu trận, anh đã ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo, một lần nữa chạm mốc 10 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng của đội nhà.

Việc duy trì hiệu suất đỉnh cao ở hai kỳ World Cup liên tiếp, đặc biệt khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, càng làm nổi bật sự bền bỉ và đẳng cấp của Messi. Không chỉ nắm giữ hàng loạt kỷ lục về số bàn thắng, số kiến tạo và số lần góp mặt tại World Cup, thủ quân Argentina còn tiếp tục chứng minh vì sao anh luôn được xem là biểu tượng lớn nhất của giải đấu trong thế kỷ XXI.