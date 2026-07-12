Haaland chịu thua ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026

ANTD.VN - Tiền đạo Erling Haaland không chỉ cùng tuyển Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Anh, mà còn chính thức khép lại hy vọng giành danh hiệu Vua phá lưới Mundial năm nay.

Na Uy có thời điểm đã ở rất gần tấm vé vào bán kết khi dẫn trước Anh, tuy nhiên, Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp giúp Tam sư ngược dòng thắng 2-1 sau 120 phút tứ kết World Cup 2026 nghẹt thở.

Haaland bị vô hiệu hóa hoàn toàn và phải rời sân ở phút 106

Ở trận đấu này, Haaland bị hàng thủ Anh theo sát và vô hiệu hóa hoàn toàn. Tiền đạo 26 tuổi gần như không thể dứt điểm và không duy trì được nguồn năng lượng dồi dào như những trận trước, phải rời sân ở phút 106 vì xuống sức, khép lại màn trình diễn cuối cùng tại World Cup 2026.

Việc Na Uy bị loại đồng nghĩa Haaland không còn cơ hội cải thiện thành tích 7 bàn thắng. Đây là con số rất ấn tượng với lần đầu anh góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng vẫn chưa đủ để dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Haaland rời World Cup 2026 với 7 bàn thắng

Hiện Haaland xếp sau Lionel Messi và Kylian Mbappe, hai cầu thủ cùng có 8 pha lập công (tính đến trước trận Argentina vs Thụy Sĩ). Dù không thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới đến cùng, Haaland vẫn để lại dấu ấn đậm nét trên hành trình giúp đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Với phong độ ổn định cùng tuổi đời còn rất trẻ, tiền đạo của Man City vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu của Na Uy ở các giải đấu lớn trong tương lai như EURO 2028 hay World Cup 2030.