Vòng chung kết U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 chính thức khai màn

ANTD.VN - Tối 12-7, Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 với sự tham gia tranh tài của 12 đội mạnh trên toàn quốc chính thức khai mạc trên sân vận động PVF (Hưng Yên).

Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Văn Phú khẳng định bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Trong đó, giải U21 quốc gia là sân chơi quan trọng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và hoàn thiện các cầu thủ trẻ trước khi bước lên môi trường bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia.

Toàn cảnh lễ khai mạc Vòng chung kết U21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc giải

Tổng thư ký VFF bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực, cao thượng của các đội bóng, giải đấu sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, tiếp tục khẳng định vị thế của hệ thống các giải trẻ quốc gia.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc trên toàn quốc gồm: U21 Thể Công Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.

12 đội được chia thành ba bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn, chọn 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt vào tứ kết. Trận chung kết diễn ra ngày 25-7.

Chủ nhà PVF-CAND (áo đỏ) và đương kim vô địch Hà Nội cống hiến trận đấu hấp dẫn trong ngày khai mạc

Ngay trong ngày khai mạc, giải chứng kiến 4 trận đấu hấp dẫn, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa chủ nhà PVF-CAND và đương kim vô địch Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ diễn biến của giải được phát sóng độc quyền, bình luận chuyên nghiệp trên các nền tảng của FPT Play gồm website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và giải đấu.