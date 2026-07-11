Xác định nhà vô địch giải golf Hanwha Life - The 10th Vietnam Junior Open

ANTD.VN - Sau ba ngày tranh tài tại Silk Path Dong Trieu Golf & Country Club, Hanwha Life - The 10th Vietnam Junior Open đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về vận động viên người Thái Lan Vichayada Raemmuang. Chiến thắng thuyết phục của nữ golfer khép lại một mùa giải đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển của giải đấu golf trẻ danh giá nhất Việt Nam.

Bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn trước 7 gậy so với người xếp sau, Vichayada Raemmuang tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người dẫn đầu. Dù mắc 3 bogey, nữ golfer người Thái Lan vẫn ghi được 4 birdie để hoàn thành vòng đấu với 71 gậy (-1). Khép lại 54 hố với tổng điểm 63 - 70 - 71 gậy (-12), Vichayada Raemmuang chính thức đăng quang ngôi vô địch Hanwha Life - The 10th Vietnam Junior Open, trở thành nhà vô địch của mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Vichayada Raemmuang hạnh phúc với chức vô địch đáng nhớ



Trong khi cuộc đua tới ngôi vô địch sớm được định đoạt, cuộc cạnh tranh cho vị trí Á quân diễn ra đầy hấp dẫn giữa Lưu Đào Huy Nam, Nguyễn Văn Hòa (Việt Nam) và Pasit Ratakua (Thái Lan). Bảng xếp hạng liên tục thay đổi trong suốt vòng đấu cuối trước khi Lưu Đào Huy Nam thi đấu ổn định để cán đích ở vị trí Á quân với tổng điểm 71-70-72 gậy (-3)

Đồng hạng Ba là Pasit Ratakua (Thái Lan) và Nguyễn Văn Hòa (Việt Nam) với cùng tổng điểm (-2). Đặc biệt, màn trình diễn của Nguyễn Văn Hòa tại vòng đấu cuối tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của một trong những gương mặt trẻ triển vọng của golf Việt Nam, sau khi liên tiếp giành chức vô địch tại hai chặng của Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026.

Khép lại mùa giải thứ 10, Hanwha Life - The 10th Vietnam Junior Open tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu golf trẻ uy tín và có chất lượng chuyên môn hàng đầu Việt Nam. Không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn giữa các tài năng trẻ trong nước và quốc tế, giải đấu còn đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình một thập kỷ phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ golfer trẻ Việt Nam.

Những vòng đấu giàu cảm xúc, những kỷ lục được thiết lập, tinh thần thi đấu trưởng thành và bản lĩnh của các vận động viên đã góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ, tiếp tục viết nên hành trình "10 năm – Một hành trình kiến tạo thế hệ golf trẻ Việt Nam.