Tuyển Pháp thấp thỏm với hàng thủ trước đại chiến Tây Ban Nha

ANTD.VN - Đội tuyển Pháp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với không ít nỗi lo lực lượng, khi bộ đôi trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba đều không xuất hiện trong buổi tập mới nhất.

Một ngày nghỉ sau trận tứ kết thắng Morocco 2-0, thầy trò HLV Didier Deschamps đã trở lại sân tập (Waltham, bang Massachusetts) để chuẩn bị cho màn so tài với Tây Ban Nha, diễn ra lúc 2h00 ngày 15-7 (giờ Việt Nam). Đây là buổi tập áp chót trước khi Les Bleus di chuyển tới Dallas, nơi diễn ra trận bán kết được chờ đợi.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của hai trung vệ chủ lực Dayot Upamecano và William Saliba nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dayot Upamecano và William Saliba là cặp trung vệ thép của tuyển Pháp

Theo thông tin từ ban huấn luyện Les Bleus, Saliba được áp dụng giáo án riêng từ đầu giải nhằm kiểm soát tình trạng đau lưng kéo dài. Vì vậy, anh thường xuyên được giảm khối lượng vận động và chỉ tham gia những bài tập cần thiết để đảm bảo thể trạng.

Trong khi đó, Upamecano không ra sân tập do gặp vấn đề ở bàn chân. Dù đội ngũ y tế xác nhận đây chỉ là biện pháp phòng ngừa diễn biến xấu hơn, các CĐV Pháp vẫn thấp thỏm với hàng thủ Les Bleus trước trận bán kết sau đây 2 ngày.

Tin vui với HLV Deschamps là các cầu thủ còn lại đều tập luyện bình thường. Đặc biệt, Kylian Mbappe đã hoàn toàn trở lại sau khi phải rời sân với vấn đề ở mắt cá trong chiến thắng 2-0 trước Morocco.

Theo kế hoạch, tuyển Pháp sẽ còn một buổi tập nữa tại Waltham trước khi đáp chuyến bay khoảng 4 giờ tới bang Texas, để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đại chiến với Tây Ban Nha, trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026.