FIFA khẳng định tuyển Anh gỡ hòa hợp lệ, HLV tuyển Na Uy không phục

ANTD.VN - FIFA khẳng định "không có bằng chứng nào" ủng hộ ý kiến cho rằng bóng đã chạm vào dây cáp máy quay trước khi vào lưới trong tình huống Anh gỡ hòa 1-1, trận gặp Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

Rạng sáng 12-7, đội tuyển Anh ngược dòng thắng nghẹt thở Na Uy 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Cả hai pha lập công của Tam Sư nhờ công tiền vệ Jude Bellingham (phút 45+2 và 93).

Đáng chú ý, các cầu thủ Na Uy đã phản đối trọng tài sau khi Bellingham ghi bàn gỡ hòa 1-1 tại sân vận động Hard Rock.

Hai tình huống Bellingham ghi bàn trong trận Anh thắng Na Uy 2-1 tại tứ kết World Cup 2026

Đoạn video ghi lại cú phát bóng của Orjan Nyland, khởi đầu cho pha bóng dẫn đến bàn thắng của Bellingham, cho thấy quỹ đạo của quả bóng dường như đã chạm dây cáp máy quay và đột ngột đổi hướng, rơi xuống đúng vị trí của tiền vệ người Anh - Elliot Anderson để mở ra tình huống ghi bàn.

Theo Luật FIFA, nếu bóng chạm vào một tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như máy quay treo trên cao, trọng tài phải dừng trận đấu và cho bắt đầu lại bằng một quả thả bóng (drop ball).

Ngay sau trận đấu, FIFA đã lên tiếng "minh oan" cho tuyển Anh.

Theo đó, một cảm biến chip gắn trong quả bóng - công nghệ từng được sử dụng để từ chối một bàn thắng trong trận Croatia thua Bồ Đào Nha trước đó - khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy quả bóng đã chạm vào dây cáp.

"Trước khi Anh ghi bàn ở phút 45+2 trong trận đấu với Na Uy, cảm biến trong quả bóng thông minh không cho thấy thay đổi nào trong 'nhịp tim của quả bóng' khi đang bay trên không, và do đó không có bằng chứng nào cho thấy quả bóng đã chạm vào dây cáp phía trên và làm thay đổi chuyển động của quả bóng", FIFA kết luận.

Mặc dù FIFA đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố về bàn thắng trên, song HLV Solbakken của Na Uy vẫn kiên quyết giữ vững lập trường rằng quả bóng đã bị tác động theo hướng có lợi cho tuyển Anh.

"Quả bóng rơi thẳng xuống từ trên trời xuống, rõ ràng nó đã (bị tác động và) đổi hướng. Nhưng giờ thì chúng tôi không thể làm gì được", HLV tuyển Na Uy nói.

Ông Solbakken bày tỏ sự thông cảm với việc trọng tài Turpin từ chối yêu cầu hủy bàn thắng.

"Trọng tài nói rằng ông ấy không tận mắt chứng kiến. Và vì FIFA nói rằng không có sự chạm bóng, và không có tín hiệu nào từ pha chuyền bóng bổng, nên ông ấy không thể làm gì được", Solbakken tiết lộ thêm.

Dù dừng bước, song tuyển Na Uy đã trải qua hành trình lịch sử khi góp mặt tốp 8 đội mạnh nhất giải, mang lại niềm tự hào cho bóng đá nước nhà. Trong khi chiến thắng nghẹt thở giúp tuyển Anh thêm tự tin hướng tới chức vô địch, vốn chỉ còn cách họ 2 chiến thắng.