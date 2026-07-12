Bellingham lập cú đúp tiễn Haaland và tuyển Na Uy về nước

ANTD.VN - Tiền vệ Jude Bellingham rực sáng với cú đúp giúp Anh thắng 2-1, tiễn cậu bạn thân Erling Haaland và tuyển Na Uy về nước sau trận tứ kết World Cup 2026 sáng 12-7.

Bước vào trận tứ kết hấp dẫn ở Miami, hai đội nhập cuộc khá thận trọng với tốc độ thấp. Điều này không khó hiểu khi cầu thủ hai đội đều biết rất rõ năng lực của nhau. Hai cái tên sáng giá nhất của Na Uy và Erling Haaland và Martin Odegaard đều là ngôi sao ở giải Ngoại hạng Anh.

Haaland được các hậu vệ Anh chăm sóc rất kỹ ở trận này

Dù vậy, cả hai cầu thủ trên đều không phải tâm điểm của Na Uy ở hiệp 1, mà đó là Andreas Schjelderup, thành viên của Benfica. Phút 36, trong thế trận bế tắc của hai bên, cầu thủ chạy cánh này dốc bóng từ cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc tung lưới Jordan Pickford trong sự ngỡ ngàng của tất cả, đưa Na Uy vươn lên dẫn trước.

Schjelderup bất ngờ mở tỉ số cho Na Uy



Bị dẫn bàn, Anh buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đến những phút bù giờ của hiệp 1, họ toại nguyện với pha xử lý kỹ thuật trước vòng vây hàng thủ Na Uy rồi dứt điểm chéo góc của Jude Bellingham, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bellingham gỡ 1-1 cho Tam sư

Bước sang hiệp 2, Na Uy tiếp tục cho thấy họ là đối thủ vô cùng khó chịu với Tam sư. Phút 55, họ làm tung lưới tuyển Anh lần thứ hai sau pha đá bồi cận thành của Torbjorn Lysaker Heggem.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Clement Turpin xác định Erling Haaland đã phạm lỗi đẩy ngã Elliot Anderson trước tình huống phạt góc dẫn đến bàn thắng, nên quyết định không công nhận.

Đến phút 74, đại diện Bắc Âu tiếp tục tiến rất gần bàn thắng khi Kristoffer Ajer bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên nhà.

Haaland bị vô hiệu hóa hoàn toàn và phải rời sân ở phút 106

Bước vào những phút cuối, HLV Thomas Tuchel liên tiếp điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Morgan Rogers được tung vào sân thay Ezri Konsa và đây là một trong những bước ngoặt của trận đấu.

Khi hai đội thi đấu giằng co và không thể tìm kiếm bàn thắng trong 90 phút chính thức, cơ hội tiếp tục được nới rộng với hai hiệp phụ. Ngay đầu hiệp phụ đầu tiên, chính Morgan Rogers là người mang đến khác biệt cho tuyển Anh.

Từ pha sút xa căng như kẻ chỉ của tiền vệ Aston Villa, thủ môn Nyland của Na Uy không thể bắt dính bóng, để Bellingham ập vào đá bồi kịp thời đưa Tam sư vươn lên dẫn 2-1 ở phút 93. Bellingham hoàn tất cú đúp, cũng là bàn thắng thứ 6 của anh ở World Cup 2026.

Cú đúp của Bellingham đưa ĐT Anh vào bán kết

Sau đó chưa đầy 10 phút, ĐT Anh còn có cơ hội nâng cách biệt lên 3-1 khi trọng tài thổi 11m sau khi Djed Spence bị hậu vệ Na Uy phạm lỗi trong vòng cấm. Dù vậy, sao khi check VAR, trọng tài lại thu hồi quyết định penalty của mình vì cho rằng Spence chủ động ngã.

Không thể nới cách biệt nhưng Tam sư vẫn có thể hài lòng bởi trong những phút còn lại, Na Uy không thể tìm bàn gỡ do chân sút chủ lực Haaland đã bị thay ra từ phút 106. 2-1 nghiêng về ĐT Anh là kết quả cuối cùng của trận tứ kết.

Thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ chạm trán đội thắng ở cặp Argentina và Thụy Sĩ ở bán kết World Cup 2026.