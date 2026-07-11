Siêu máy tính dự đoán Na Uy vs Anh: Cơ hội Haaland gây sốc không hề nhỏ

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá tuyển Anh nhỉnh hơn Na Uy trong cuộc đối đầu tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 ngày 12-7. Dù vậy, với phong độ bùng nổ của Erling Haaland, đây vẫn được xem là cặp đấu khó lường và cân bằng nhất vòng này.

Trước giờ bóng lăn, Opta đã tiến hành 25.000 lần mô phỏng để đưa ra dự đoán về trận tứ kết giữa Na Uy và Anh. Theo đó, Tam sư có 50,4% khả năng giành chiến thắng ngay trong 90 phút. Tỉ lệ chiến thắng của Na Uy là 25,1%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ được tính ở mức 24,6%.

Cơ hội chiến thắng của Anh gấp đôi Na Uy, nhưng hãy coi chừng Haaland

Khác với Anh, đội luôn được nhìn nhận như một ứng cử viên ở mọi giải đấu họ tham dự, Na Uy chỉ là một đội trung bình khá ở châu Âu nhưng đang tạo nên kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử. Đội bóng của HLV Stale Solbakken lần đầu góp mặt ở vòng tứ kết sau khi lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà và gây địa chấn bằng chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8.

Đầu tàu của đại diện Bắc Âu tiếp tục là Erling Haaland. Tiền đạo của Man City đã ghi bàn trong cả bốn trận tại World Cup 2026, sở hữu 7 pha lập công chỉ sau 18 cú dứt điểm.

Không chỉ vậy, Haaland còn duy trì chuỗi ghi bàn ở 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển quốc gia với tổng cộng 27 bàn thắng. Khả năng săn bàn ổn định của chân sút 26 tuổi được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự tuyển Anh đêm nay.

Một thống kê khác cũng cho thấy sự cởi mở trong lối chơi của Na Uy khi cả 5 trận đấu của họ tại World Cup năm nay đều xuất hiện bàn thắng ở cả hai đầu sân.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vừa vượt qua chủ nhà Mexico sau trận đấu giàu cảm xúc trên sân Azteca để nối dài hành trình chinh phục chức vô địch.

Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công với 6 bàn thắng tại giải, chỉ kém Haaland đúng một pha lập công trong cuộc đua Vua phá lưới.

Trong khi đó, Jude Bellingham đang trải qua kỳ World Cup ấn tượng khi đã ghi 4 bàn. Đây cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất của một tiền vệ tuyển Anh trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Cuộc chạm trán giữa Na Uy và Anh vì thế hứa hẹn sẽ là màn đấu trí hấp dẫn giữa hai tập thể giàu tham vọng, đồng thời là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai trung phong hàng đầu thế giới là Erling Haaland và Harry Kane. Ở đó, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng nếu để Haaland có cơ hội, tuyển Anh có thể phải trả giá rất đắt.