HLV thủ môn Công an Hà Nội FC: “Big data” là bí quyết cản phá penalty thành công

ANTD.VN - Dưới góc nhìn của HLV thủ môn Bardi Valdir của CLB Công an Hà Nội, loạt sút penalty tại World Cup 2026 là một cuộc đấu trí công nghệ cân não, nơi các thủ môn đang dần chiếm thế thượng phong.

HLV thủ môn của Công an Hà Nội FC chia sẻ những góc nhìn chuyên môn thú vị về những quả đá phạt penalty, cũng như cách các thủ môn thích nghi để có tỷ lệ thành công cao nhất khi cản phá những pha bóng có thể định đoạt kết quả trận đấu.

HLV Bardi Valdir vừa đoạt chức vô địch V-League cùng CLB Công an Hà Nội



Nhiều yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đá penalty

Nhìn nhận về áp lực kinh hoàng trên chấm phạt đền tại một sân chơi lớn như World Cup, HLV Bardi Valdir thẳng thắn cho biết việc các cầu thủ đá hỏng không đơn thuần là kém kỹ thuật hay thiếu may mắn.

“Đó là hệ quả của sự kiệt sức sau hơn 120 phút bào mòn thể lực, cộng hưởng với áp lực tâm lý đè nặng từ kỳ vọng của cả quốc gia. Chính sự tra tấn về tinh thần này đã tạo nên những hình ảnh tương phản dữ dội. Trong khi các ngôi sao bản lĩnh của tuyển Đức bị ngộp đến mức một số người thẳng thừng từ chối nhận trọng trách đá phạt đền, thì ở bên kia chiến tuyến, thủ thành của Paraguay lại bước vào loạt sút với tâm thế cực kỳ tận hưởng để rồi hóa người hùng cứu rỗi đội bóng”, HLV Bardi Valdir cho biết.

"Khi cầu thủ lung lay, đó chính là thời điểm để các thủ môn lên tiếng", ông Valdir nhấn mạnh.

“Big data” là vũ khí tối thượng của các thủ môn

Và thực tế tại kỳ World Cup này đang chứng kiến một xu hướng bắt penalty hoàn toàn mới, thay đổi hoàn toàn cách chơi truyền thống. Vị HLV này đã lấy người gác đền Yassine Bounou của Morocco làm ví dụ điển hình cho sự thay đổi đó.

HLV Bardi Valdir (thứ 2 từ phải sang) hiện là thầy hướng dẫn cho thủ thành Nguyễn Filip và các thủ môn Công an Hà Nội FC

Theo giải thích của ông, thay vì chọn đại một bên rồi đổ người theo quán tính hay trực giác như trước, Bounou lại khiến các chân sút ức chế bằng lối bắt chủ động và lạnh lùng. Thủ thành sinh năm 1991 tận dụng tối đa các thông tin nghiên cứu về đối thủ từ trước, kiên nhẫn đọc động tác rồi di chuyển trước một nhịp sang hướng mình tính toán. Việc đi trước đối phương một bước này đã giúp tỷ lệ cản phá thành công của anh tăng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, đằng sau những bước di chuyển xuất thần của các thủ môn ngày nay không chỉ có tài năng, mà là sự tiếp sức đắc lực từ công nghệ dữ liệu lớn (Big data). Bóng đá thời đại này không còn chỗ cho sự đoán mò. HLV Bardi Valdir tiết lộ các thủ môn hiện tại đang được hỗ trợ "tận răng" bằng những tập hồ sơ chi tiết đến giật mình trước khi bước vào loạt sút luân lưu.

“Họ biết rõ đối phương thường sút vào góc nào nhất, thói quen đổi góc sút ra sao khi đội nhà đang ở thế thắng hay thế thua, và thậm chí là cả những phân tích sâu về diễn biến tâm lý, hành vi của từng cầu thủ khi đối mặt với áp lực. Ngay sau khi tiễn "Cỗ xe tăng" Đức về nước, chính thủ môn của Paraguay cũng thừa nhận trong phòng họp báo rằng anh đã đọc thấu tâm can các chân sút đối phương nhờ những dữ liệu vàng này”, HLV sinh năm 1985 giải thích.

Rõ ràng, chấm 11m tại World Cup 2026 không còn là sàn diễn của sự may rủi thuần túy. Đó là nơi công nghệ dữ liệu lên ngôi, biến những người gác đền thành các "nhà tâm lý học" trên sân cỏ và khiến áp lực đè nặng lên vai những người đá phạt hơn bao giờ hết.

Pháp và Tây Ban Nha là hai tập thể mạnh nhất

Bên cạnh phân tích về các tình huống sút 11m tại World Cup 2026, HLV Bardi Valdir cũng không quên đưa ra những nhận định chung về giải đấu đang diễn ra ở Bắc Mỹ.

Theo huấn luyện viên thủ môn của CLB Công an Hà Nội, nếu nhìn nhận một cách sòng phẳng dựa trên tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, ông cho rằng Pháp hay Tây Ban Nha mới là những tập thể đang nhỉnh hơn khi sở hữu một đội hình đồng đều, có chiều sâu và đạt độ chín tốt hơn để sẵn sàng chạm tay vào danh hiệu vô địch năm nay.