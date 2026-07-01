Ngoại binh Brazil viết tâm thư chia tay, cảm ơn CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - "Cảm ơn vì những năm tháng đã qua, một chu kỳ thành công... với nhiều bài học quý giá, tình bạn và những kỷ niệm sẽ mãi trường tồn", tiền vệ người Brazil - Rosa Nascimento Vitor Hugo bày tỏ trong lời chia tay CLB Công an Hà Nội sau hai mùa giải đầy ắp danh hiệu,

Rosa Nascimento Vitor Hugo hay còn biết đến với cái tên thân thuộc Vitao đã trở thành một phần lịch sử của CLB Công an Hà Nội.

Tiền vệ 32 tuổi người Brazil khoác áo CLB Công an Hà Nội từ tháng 8-2024, từ đó gặt hái một loạt danh hiệu bóng đá quốc nội Việt Nam, gồm: vô địch V-League 2025/26, vô địch Cúp quốc gia 2024/25, giành Siêu cúp quốc gia 2025, Á quân Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25.

Tiền vệ Vitao gửi lời cảm ơn và chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang đáng nhờ trong màu áo CLB Công an Hà Nội

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến CLB Công an Hà Nội vì những năm tháng đã qua, một chu kỳ thành công đang dần khép lại, và vì mỗi khoảnh khắc tôi đã trải qua, với nhiều bài học quý giá, tình bạn và những kỷ niệm sẽ mãi trường tồn", Vitao bày tỏ.

Ngoại binh Brazil đồng thời chúc CLB Công an Hà Nội tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

"Cảm ơn vì tất cả. Thật vinh dự khi được là một phần của Công an Hà Nội FC!", Vitao chia sẻ.

Về phần mình, CLB Công an Hà Nội thông báo chia tay tiền vệ Vitao cùng trợ lý Mavi Lopes và hậu vệ Nguyễn Văn Đức khi hợp đồng giữa các bên đi đến hồi kết.

"Ban lãnh đạo cùng toàn thể thành viên CLB Công an Hà Nội xin gửi lời cảm ơn đến những đóng góp trong suốt thời gian qua. Chúc trợ lý Mavi Lopes, tiền vệ Vitao và hậu vệ Văn Đức mạnh khỏe, may mắn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường sự nghiệp sắp tới", trích thông báo CLB Công an Hà Nội.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, CLB Công an Hà Nội đã sớm triển khai kiện toàn nhân sự. Đội giữ chân thành công HLV trưởng Mano Polking cùng một loạt cầu thủ trụ cột, và đang tiến hành đàm phán một số ngoại binh, sẵn sàng hướng tới mùa giải mới sôi động với 4 đấu trường: châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.