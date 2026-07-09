Thủ môn Y Êli Niê gia nhập Công an Hà Nội FC

"Thủ môn sinh năm 2001 là sự bổ sung chất lượng cho khung gỗ của CLB Công an Hà Nội. Sự hiện diện của thủ thành người Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh và tính ổn định cho hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô trong hành trình chinh phục những mục tiêu mới", CLB Công an Hà Nội thông báo và chúc Y Êli Niê giữ vững phong độ và luôn có tinh thần thép nơi khung gỗ của đội.

Y Êli Niê sinh 2001 tại Đắk Lắk, người dân tộc Ê Đê. Anh trưởng thành từ đội trẻ Đắk Lắk, rồi cùng đội U15 Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải U15 quốc gia 2016 cùng danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Y Êli Niê chính thức gia nhập Công an Hà Nội FC

Thủ môn Y Eli Niê được đánh giá cao về chuyên môn, có thể lực, sức bật tốt. Màn trình diễn xuất sắc ở các giải trẻ giúp Y Êli Niê lần lượt được triệu tập vào đội tuyển U18, U19, U20 quốc gia.

Đáng chú ý năm 2019, khi mới 18 tuổi, Y Êli Niê được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U23 quốc gia, sau đó là cái tên trẻ nhất đội trong chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Việc gia nhập đội bóng lớn giàu tham vọng như CLB Công an Hà Nội giúp Y Eli Niê có cơ hội thăng tiến sự nghiệp, song theo kèm là thử thách khi sự cạnh tranh suất bắt chính tại đội bóng Thủ đô là rất khốc liệt.

Ở chiều ngược lại, việc chiêu mộ thủ môn trẻ đã khẳng định giá trị tại các đội tuyển trẻ quốc gia và có kinh nghiệm thi đấu V-League như Y Eli Niê giúp CLB Công an Hà Nội tăng chiều sâu đội hình, hướng tới mùa giải 2026/27 sôi động khi thi đấu cùng lúc 4 đấu trường: châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, bên cạnh thủ môn Y Êli Niê, CLB Công an Hà Nội chiêu mộ thành công tiền vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha Damià Sabate, đồng thời giữ chân một loạt trụ cột như Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long, Alan...