Vất vả hạ 10 người Thụy Sĩ, Argentina gặp Anh ở bán kết World Cup 2026

ANTD.VN - Lionel Messi có pha kiến tạo thứ hai ở World Cup 2026 nhưng tuyển Argentina phải vất vả mới đánh bại được 10 người của Thụy Sĩ với tỉ số 3-1, sau 120 phút thi đấu trận tứ kết diễn ra sáng 12-7 trên sân Kansas City, Mỹ.

Sau màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Ai Cập ở vòng 1/8, Argentina nhập cuộc quyết tâm và nhanh chóng tạo ra lợi thế trước Thụy Sĩ. Ngay phút thứ 10, Lionel Messi thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới Gregor Kobel, mở tỉ số cho nhà đương kim vô địch.

Messi (phải) kiến tạo cho Mac Allister mở tỉ số từ sớm

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Argentina có một trận tứ kết dễ dàng, nhưng Thụy Sĩ đã bất ngờ trỗi dậy, chơi tốt hơn hẳn sau khi bị thủng lưới. Họ liên tục gia tăng sức ép và có được điều mình cần ở phút 67. Ricardo Rodriguez phối hợp ăn ý với Dan Ndoye trước khi tiền đạo này dứt điểm quyết đoán, đánh bại Emi Martinez để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1

Tuy nhiên, khi tâm lý đang lên đầy tích cực, chỉ ít phút sau, cục diện thay đổi theo hướng bất lợi với Thụy Sĩ. Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ ở khu vực giữa sân, khiến đội bóng áo đỏ chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 72.

Dù vậy, đại diện châu Âu vẫn chơi tỉnh táo và chắc chắn, để giữ nguyên mành lưới trong quãng thời gian chính thức còn lại của trận đấu.

Khoảnh khắc khiến Thụy Sĩ bị đuổi người

Bước vào hiệp phụ, lợi thế quân số giúp La Albiceleste hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thủ thành Kobel tiếp tục thi đấu xuất sắc khi từ chối nhiều pha dứt điểm của Messi và các đồng đội, nhưng thủ môn của Thụy Sĩ lại không tài nào cản phá được khoảnh khắc xuất thần của Julian Alvarez.

Messi được chăm sóc kỹ càng

Phút 112, Julian Alvarez xử lý một nhịp trước khi tung cú sút chân phải từ khoảng 25m. Bóng đi cuộn, găm thẳng vào góc cao khung thành, tạo nên siêu phẩm khiến Kobel hoàn toàn bất lực. 2-1 cho người Argentina.

Trong những phút cuối, Thụy Sĩ dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo nên khác biệt. Ngược lại, Lautaro Martinez tận dụng tốt pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo sọc xanh trắng ở phút 120+1.

Vất vả hạ 10 người Thụy Sĩ, Argentina găp Anh ở bán kết World Cup 2026

Vượt qua Thụy Sĩ sau 120 phút mệt nhoài và đầy cảm xúc, thầy trò HLV Lionel Scaloni giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Argentina sẽ là tuyển Anh, hứa hẹn tạo nên một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất của giải đấu.