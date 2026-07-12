Bí ẩn nguyên nhân cái chết của cầu thủ vừa đá 3 trận World Cup 2026

ANTD.VN - Một ngày sau khi Jayden Adams qua đời, giới chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến tiền vệ vừa cùng tuyển Nam Phi đá 3 trận World Cup qua đời ở tuổi 25.

Cảnh sát Nam Phi cho biết, các lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra sau khi thi thể của một nam thanh niên 25 tuổi được tìm thấy tại một ngôi nhà ở khu vực Schotschekloof, vùng ngoại ô trung tâm thành phố Cape Town vào sáng 11-7 (giờ địa phương).

Người tử vong là Jayden Adams tiền vệ của CLB Mamelodi Sundowns và vừa khoác áo đội tuyển Nam Phi thi đấu 3 trận (gặp Mexico, CH Séc, Hàn Quốc) tại World Cup 2026.

CLB chủ quản Mamelodi Sundowns đăng lời chia buồn trước sự ra đi đột ngột của Jayden Adams

Đáng chú ý chỉ một ngày trước khi qua đời, Jayden Adams chia sẻ lại bài đăng mạng xã hội của bạn gái Aqueelah, người đồng hành lâu năm và có một con gái chung với anh.

Phát ngôn viên Cảnh sát thành phố Cape Town cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra các tình tiết của vụ việc. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Jayden Adams chưa được công bố.

Theo truyền thông Nam Phi, sự ra đi đột ngột của tuyển thủ quốc gia này đã tạo ra những đồn đoán trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Jayden Adams chết do tự tử hoặc ngộ độc thực phẩm. Thậm chí có người còn khẳng định cầu thủ này đang bị trầm cảm.

Trước diễn biến đó, Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi - Gayton McKenzie lên tiếng: "Nguyên nhân cái chết của Jayden vẫn chưa được xác nhận, và tôi mong muốn các cơ quan truyền thông và công chúng hãy kiềm chế và thể hiện lòng thương cảm, đồng thời tránh suy đoán, để gia đình cậu ấy và CLB Mamelodi Sundowns có được không gian riêng tư cần thiết trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Mọi thông tin chính thức sẽ được các bên liên quan thông báo trong thời gian thích hợp".

Hiệp hội cầu thủ bóng đá Nam Phi, CLB chủ quản Mamelodi Sundowns cùng nhiều tổ chức thể thao của Nam Phi đã đăng tải lời chia buồn, trong khi làng bóng nước này bày tỏ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tiền vệ 25 tuổi.

Jayden Adams (23) trong trận Nam Phi gặp Mexico tại World Cup 2026 hôm 12-6, một tháng trước khi tiền vệ này qua đời

Jayden Adams trưởng thành từ học viện của Stellenbosch FC trước khi kí hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2020. Anh có 139 lần ra sân cho đội bóng này, góp công giúp Stellenbosch giành chức vô địch Carling Knockout năm 2023.

Đầu năm 2025, Jayden Adams chuyển sang khoác áo Mamelodi Sundowns và tiếp tục gặt hái thành công với các danh hiệu vô địch Betway Premiership và CAF Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển, Adams là thành viên của Nam Phi giành huy chương đồng tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2024. Trong mùa giải 2025-2026, anh thi đấu 37 trận cho Mamelodi Sundowns trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo trước khi cùng đội tuyển quốc gia dự World Cup 2026.