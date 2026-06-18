Không bàn thắng và không kiến tạo, Ronaldo nói gì trong ngày gây thất vọng?

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đã lên tiếng sau trận hòa gây thất vọng 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo, ở lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026.

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra sức ép trước Congo trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Niềm hy vọng số 1 Cristiano Ronaldo để lại sự nhạt nhòa với 0 bàn thắng và 0 kiến tạo. Kết quả hòa 1-1 khiến Bồ Đào Nha đánh rơi lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Ronaldo trải qua trận mở màn không bàn thắng và không kiến tạo

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo nhanh chóng gửi thông điệp tới người hâm mộ. Đội trưởng Bồ Đào Nha thừa nhận đây không phải kết quả như mong muốn: "Đó không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo".

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Dù vậy, sự chú ý của truyền thông không chỉ nằm ở kết quả hòa của Bồ Đào Nha mà còn tập trung vào màn trình diễn khá nhạt nhòa của CR7. Theo thống kê, tiền đạo sinh năm 1985 chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt trận đấu, thực hiện 3 pha dứt điểm nhưng không có cú sút nào đi trúng khung thành.

Những thống kê này càng khiến CĐV Bồ Đào Nha cảm thấy bất an, khi trước đó một ngày, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria trong trận ra quân.

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Đối với Ronaldo, áp lực chắc chắn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Ở tuổi 41, đây gần như là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của siêu sao người Bồ Đào Nha.

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