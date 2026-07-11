Một cầu thủ vừa dự World Cup 2026 đột ngột qua đời

ANTD.VN - Bóng đá Nam Phi vừa đón nhận cú sốc lớn khi tiền vệ Jayden Adams - tuyển thủ quốc gia vừa góp mặt tại World Cup 2026 - đột ngột qua đời ở tuổi 25. Thông tin khiến người hâm mộ và giới bóng đá nước này không khỏi bàng hoàng.

Ngày 11-7, hàng loạt cơ quan truyền thông Nam Phi đồng loạt đưa tin tiền vệ Jayden Adams đã qua đời ở tuổi 25. Đại diện và người giám hộ của cầu thủ cũng xác nhận thông tin đau buồn này, song nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của anh hiện vẫn chưa được công bố.

Jayden Adams vừa khép lại hành trình tại World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Nam Phi. Tiền vệ sinh năm 2001 góp mặt ở cả ba trận đấu vòng bảng, trong đó đá chính trước Mexico và CH Séc trước khi được rút ra ở các phút 45 và 61. Ở lượt trận cuối gặp Hàn Quốc, anh được tung vào sân trong khoảng 10 phút cuối trận.

Jayden Adams thi đấu ở World Cup 2026

Nam Phi giành quyền vào vòng 1/16 nhưng dừng bước sau thất bại 0-1 trước Canada hôm 28-6. Ở trận đấu này, Adams không được HLV sử dụng.

Sau khi World Cup kết thúc, tiền vệ 25 tuổi cùng 7 đồng đội tại CLB Mamelodi Sundowns được nghỉ thêm hai tuần trước khi trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo kế hoạch, anh sẽ cùng đội bóng sang Áo tập huấn trong tuần tới.

Brendine Johnson - người thân của Jayden Adams - cho biết gia đình vẫn chưa thể vượt qua cú sốc quá lớn này. "Tất cả diễn ra quá đột ngột. Gia đình không muốn trả lời bất kỳ ai vào lúc này. Mọi người đều suy sụp", ông Johnson nghẹn ngào.

"Cậu ấy háo hức trở lại sau World Cup, sẵn sàng cho những thử thách phía trước sau chức vô địch Champions League châu Phi. Jayden luôn thích dành thời gian bên gia đình. Không ai có thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy", ông Brendine Johnson chia sẻ thêm.

Jayden Adams có 9 lần khoác áo ĐT Nam Phi, góp công giúp đội giành Huy chương đồng CAN 2024 trước khi lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup. Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Adams vẫn nén đau thi đấu sau khi bà ngoại qua đời chỉ một ngày trước trận gặp CH Séc ở vòng bảng.

Sự ra đi đột ngột của Jayden Adams để lại niềm tiếc thương lớn với bóng đá Nam Phi. Nhiều cầu thủ, HLV cùng người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới gia đình anh, đồng thời tưởng nhớ một tài năng trẻ vừa bắt đầu khẳng định tên tuổi ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.