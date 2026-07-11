Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Thụy Sĩ: Messi tiến vào bán kết

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá Argentina áp đảo trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 8h00 sáng mai, 12-7. Tuy nhiên, đại diện châu Âu đang là một trong những tập thể khó bị đánh bại nhất giải và hứa hẹn tạo ra thử thách không nhỏ cho nhà đương kim vô địch.

Theo kết quả từ 25.000 lần mô phỏng của siêu máy tính Opta, Argentina được trao 57,1% khả năng giành chiến thắng ngay trong 90 phút. Trong khi đó, xác suất để Thụy Sĩ tạo nên bất ngờ là 18,7%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ được tính ở mức 24,2%.

Argentina có cơ hội chiến thắng gấp 3 lần Thụy Sĩ

Trên đất Bắc Mỹ, đương kim vô địch Argentina đang trải qua một kỳ World Cup đầy cảm xúc. Sau khi nhọc nhằn vượt qua Cape Verde, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiếp tục tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập ở vòng 1/8.

Bị dẫn 0-2 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, nhà đương kim vô địch vẫn ghi liền ba bàn để giành chiến thắng 3-2. Đây cũng là màn ngược dòng muộn nhất lịch sử World Cup của một đội bóng từng bị dẫn cách biệt hai bàn trong thời gian thi đấu chính thức.

Một lần nữa, Lionel Messi trở thành nhân vật trung tâm. Thủ quân Argentina đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026 và lập cột mốc chưa từng có khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.

Sức mạnh tấn công của Argentina còn được thể hiện qua chuỗi 14 trận liên tiếp ghi bàn tại World Cup. Albiceleste cũng đang sở hữu mạch 11 trận bất bại ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đang là hiện tượng thú vị của World Cup 2026. Đại diện châu Âu lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết kể từ kỳ World Cup 1954 sau khi đánh bại Colombia trên chấm luân lưu.

Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Murat Yakin vẫn chưa từng rơi vào thế bị dẫn bàn từ đầu giải. Lối chơi chặt chẽ cùng khả năng tổ chức phòng ngự khoa học giúp Thụy Sĩ trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

Kinh nghiệm của đội trưởng Granit Xhaka tiếp tục là điểm tựa nơi tuyến giữa, trong khi thủ thành Gregor Kobel ghi dấu ấn với pha cản phá quyết định ở loạt sút luân lưu trước Colombia.

Trên hàng công, Breel Embolo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng áo đỏ. Tiền đạo này đã góp dấu giày vào 13 bàn thắng chỉ sau 17 lần ra sân gần nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ vì thế hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn, giữa bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và sự lì lợm của một hiện tượng lớn tại World Cup 2026. Tuy nhiên, nếu chơi đúng phong độ, Messi được dự đoán sẽ tiếp tục thăng hoa và đưa Argentina đi tiếp, như cách Opta đưa ra dự đoán từ những phân tích thống kê thực tiễn.