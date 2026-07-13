FIFA cân nhắc mở rộng World Cup lên 64 đội

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang cân nhắc khả năng nâng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, nhân dịp kỷ niệm 100 năm giải vô địch bóng đá thế giới ra đời. Nếu được thông qua, đây sẽ là cuộc cải tổ có quy mô lớn nhất trong lịch sử World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận tổ chức này sẽ nghiên cứu đề xuất mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, tức tăng thêm 16 đội so với thể thức 48 đội lần đầu được áp dụng tại World Cup 2026.

World Cup 2030 diễn ra ở 6 quốc gia, trải dài trên 3 châu lục sẽ có 64 đội tham dự?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bluewin (Thụy Sĩ), người đứng đầu FIFA cho biết kế hoạch sẽ được đưa ra thảo luận sau khi World Cup 2026 khép lại.

"Đó chắc chắn là vấn đề sẽ được các ủy ban liên quan của FIFA xem xét và thảo luận sau kỳ World Cup này", ông Infantino nói.

Theo Chủ tịch FIFA, mục tiêu lớn nhất của việc mở rộng giải đấu là tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá trên thế giới góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ông nhấn mạnh World Cup không chỉ dành riêng cho các cường quốc bóng đá tại châu Âu hay Nam Mỹ mà cần mở rộng cánh cửa cho mọi quốc gia.

"Mọi đội tuyển đều xứng đáng có quyền mơ về World Cup. Trình độ bóng đá trên toàn cầu đang được thu hẹp đáng kể. Nếu không tạo thêm cơ hội cho các quốc gia nhỏ hơn, họ sẽ mất đi động lực để đầu tư và phát triển", Infantino chia sẻ.

World Cup từng duy trì thể thức 32 đội trong suốt giai đoạn từ năm 1998 đến 2022 trước khi FIFA quyết định nâng lên 48 đội tại kỳ World Cup 2026.

Theo đánh giá của Infantino, mô hình mới đã mang lại hiệu quả tích cực khi nhiều đại diện ngoài nhóm truyền thống tạo được dấu ấn đáng kể.

"Thể thức 48 đội là thành công lớn. Các đội bóng đến từ mọi châu lục đều ghi bàn, giành điểm và cạnh tranh sòng phẳng. Chỉ riêng châu Phi đã có tới 9 trong số 10 đại diện vượt qua vòng bảng, trong khi kỳ World Cup trước chỉ có 5 đội tham dự. Điều đó cho thấy việc mở rộng cơ hội là hướng đi đúng đắn", Chủ tịch FIFA nhận định.

Ý tưởng tổ chức World Cup với 64 đội không phải mới xuất hiện. Tháng 3-2025, Hiệp hội bóng đá Uruguay đã đề xuất phương án này nhằm kỷ niệm tròn 100 năm kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại quốc gia Nam Mỹ. Sau đó, đề xuất cũng nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Alejandro Dominguez.

Theo kế hoạch hiện tại, World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở sáu quốc gia trên ba châu lục. Uruguay, Argentina và Paraguay mỗi nước đăng cai một trận đấu mở màn, trước khi phần lớn giải đấu diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Nếu số đội tham dự tăng lên 64, ba quốc gia Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ được giao đăng cai trọn vẹn một bảng đấu thay vì chỉ tổ chức các trận khai mạc như phương án hiện nay.

Dù vậy, FIFA khẳng định mọi phương án vẫn mới dừng ở mức đề xuất. Quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi các cơ quan điều hành của FIFA tiến hành thảo luận chính thức sau World Cup 2026.