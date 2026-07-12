Tiền đạo Thụy Sĩ nhận thẻ đỏ không oan trước Argentina

ANTD.VN - Điểm nhấn đáng chú ý ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ không chỉ là chiến thắng của nhà đương kim vô địch, mà còn là lần đầu tiên quy định VAR mới của FIFA tạo ra bước ngoặt lớn. Tiền đạo Breel Embolo phải nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài Joao Pinheiro thay đổi quyết định nhờ xem lại băng hình.

Tình huống xảy ra ở phút 69, thời điểm Thụy Sĩ vừa gỡ hòa 1-1, khi Embolo ngã sát đường biên sau pha tranh chấp với Leandro Paredes. Trọng tài người Bồ Đào Nha - Joao Pinheiro ngay lập tức cho rằng tiền vệ Argentina phạm lỗi và rút thẻ vàng đối với Paredes.

Pha ngã được cho là giả vờ của Embolo

Tuy nhiên, tổ VAR đã yêu cầu ông Pinheiro xem lại tình huống. Trong thời gian trận đấu tạm dừng, màn hình lớn trên sân Arrowhead hiển thị thông báo "VAR check - mistaken identity", cho biết VAR đang kiểm tra trường hợp xác định sai đối tượng bị xử phạt.

Sau khi theo dõi nhiều góc quay, trọng tài thay đổi hoàn toàn quyết định ban đầu. Ông xác định Paredes không phạm lỗi, trong khi Embolo đã cố tình ngã để đánh lừa trọng tài. Thẻ vàng dành cho Paredes bị hủy bỏ, còn tiền đạo của Thụy Sĩ bị phạt thẻ vàng vì hành vi ăn vạ.

Đó cũng là chiếc thẻ vàng thứ hai của Embolo trong trận đấu. Trước đó, chân sút này đã bị cảnh cáo ở phút 44 sau pha vào bóng quyết liệt với chính Paredes. Việc nhận đủ hai thẻ vàng khiến anh bị truất quyền thi đấu, đẩy Thụy Sĩ vào thế thiếu người trong giai đoạn quyết định của trận tứ kết.

Cầu thủ Thụy Sĩ phản ứng khi Embolo nhận thẻ đỏ

Embolo bật khóc khi rời sân

Ngay khi nhận quyết định từ trọng tài, Embolo ôm đầu thất vọng rồi bật khóc trên đường rời sân. Nhiều cầu thủ, BHL và cổ động viên Thụy Sĩ "kêu oan", nhưng trọng tài Pinheiro kiên quyết với quyết định của mình. Bởi theo luật mới nhất từ FIFA, ông đã làm đúng.

Theo đó, VAR có thể can thiệp trong các tình huống thẻ vàng nếu phát hiện trọng tài xử phạt sai người hoặc xác định nhầm cầu thủ phạm lỗi. Nhờ đó, trọng tài có quyền hủy thẻ vàng đã rút và chuyển án phạt sang đúng cầu thủ vi phạm, kể cả khi hành vi đó dẫn tới thẻ vàng thứ hai hoặc thẻ đỏ.

Trước trận Argentina gặp Thụy Sĩ, tình huống tương tự cũng xuất hiện ở cuộc đối đầu giữa Mỹ và Paraguay tại vòng bảng World Cup 2026. Khi đó, trọng tài hủy thẻ vàng dành cho Tim Ream sau khi xem VAR và chuyển án phạt sang Miguel Almiron vì lỗi ăn vạ.

Việc luật mới lần đầu tạo ảnh hưởng trực tiếp đến một trận đấu loại trực tiếp đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Trong cuộc so tài với Argentina, chiếc thẻ đỏ của Embolo được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi Thụy Sĩ chỉ còn chơi với 10 người trước khi để Julian Alvarez và Lautaro Martinez ghi hai bàn trong hiệp phụ, chấp nhận thất bại 1-3 và dừng bước ở tứ kết.