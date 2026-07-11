Lời cảm ơn của Ban tổ chức Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên

ANTD.VN - Ngày 10-7-2026, Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên (15/8/1976- 15/8/2026) đã diễn ra sôi nổi với sự than gia tranh tài của 160 vận động viên, KOL, khách mời tại cụm sân Ballburn Pickleball (phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Giải Pickleball kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô ra số báo đầu tiên (15/8/1976- 15/8/2026) chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc đến từ vận động viên, cổ động viên, và tiến hành trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc nhất.

Giải đã mang lại sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, quảng bá hình ảnh An ninh Thủ đô và tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Giải diễn ra sôi nổi, với nhiều trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc

Ban tổ chức trao thư cảm ơn các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tại lễ bế mạc giải

Ban tổ chức cùng đại diện đơn vị đồng hành, trọng tài, vận động viên chụp ảnh lưu niệm

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, khách quý, các nhà tài trợ, cùng toàn thể vận động viên đã dành thời gian tham dự, đồng hành và góp phần vào thành công của giải đấu.

Trân trọng cảm ơn đơn vị đồng tổ chức - Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network, cùng các đơn vị đồng hành:

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (thương hiệu Milo)

Công ty Cổ phần Kaiwin Việt Nam

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội

Kênh truyền thông Pickleball TV

Công ty Cổ phần Thể thao Việt Nam Dynamic Pickleball Ranking

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á

Công ty TNHH Inspire Agency, Công ty TNHH MTV Disa

Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Vietnam

Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi

Công ty TNHH MT 61 Sport

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka

Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam, Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Công ty TNHH May Đồng phục DHL Vina