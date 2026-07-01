ANTD.VN - Việc cam kết tương lai lâu dài với thủ thành sinh năm 1992 nằm trong chiến lược duy trì bộ khung nhân sự chất lượng của ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương quốc nội và chuẩn bị tốt nhất cho các đấu trường quốc tế sắp tới.

Chiều 1-7, CLB Công an Hà Nội thông báo gia hạn hợp đồng thành công với thủ môn sinh 1992 mang hai dòng máu Việt - Czech Nguyễn Filip tới năm 2029.

Như vậy, Nguyễn Filip sẽ tiếp tục gắn bó, cống hiến cho đội bóng ngành Công an ít nhất tới năm 37 tuổi.

Nguyễn Filip tiếp tục gắn bó với Công an Hà Nội FC tới năm 37 tuổi, sẵn sàng gặt hái thêm nhiều thành tích mới

CLB Công an Hà Nội cho biết việc cam kết tương lai lâu dài với thủ thành sinh năm 1992 nằm trong chiến lược duy trì bộ khung nhân sự chất lượng của Ban lãnh đạo CLB, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương quốc nội và chuẩn bị tốt nhất cho các chiến dịch chinh phục đấu trường châu lục sắp tới.

Trước Nguyễn Filip, CLB Công an Hà Nội đã gia hạn hợp đồng thành công với một loạt trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng, Alan Grafite, Stefan Mauk...

Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2023, Nguyễn Filip đã nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột không thể thay thế trong khung gỗ.

Bản lĩnh, sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm trận mạc dày dặn của Nguyễn Filip là điểm tựa vững chắc giúp CLB duy trì sự ổn định nơi hàng phòng ngự và gặt hái những danh hiệu quan trọng.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an Hà Nội giúp thủ môn mang hai dòng máu Việt - Czech giành một loạt danh hiệu trong sự nghiệp như vô địch V-League 2023, 2025/26, vô địch Cúp quốc gia 2024/25, Siêu cúp quốc gia 2025, á quân C1 Đông Nam Á.

Đặc biệt, cũng từ bệ phóng Công an Hà Nội FC, Nguyễn Filip thỏa nguyện nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 trên tuyển, với chức vô địch ASEAN Cup 2024, và phía trước là những danh hiệu chờ đón.