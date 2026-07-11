HLV Park Hang-seo gây sốt với công việc huấn luyện ở Thái Lan

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo nhanh chóng trở thành tâm điểm của bóng đá Thái Lan, sau khi chính thức bắt tay vào công việc huấn luyện tại Kanchanaburi Power FC. Chỉ một buổi tập đầu tiên cũng đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Không lâu sau khi từ chức Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc vì thất bại của ĐTQG nước này tại World Cup 2026, HLV Park Hang-seo đã bước vào chương mới trong sự nghiệp, khi chính thức dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 2.

HLV Park Hang-seo bắt đầu công việc ở Kanchanaburi Power FC

Ngay trong ngày đầu xuất hiện, cựu HLV đội tuyển Việt Nam đã tạo nên sức hút lớn. Hình ảnh ông trực tiếp chỉ đạo các học trò trên sân tập nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và tương tác từ người hâm mộ Thái Lan.

Phần lớn ý kiến bày tỏ sự kỳ vọng vào dấu ấn chuyên môn mà HLV Park Hang-seo có thể mang lại. Người hâm mộ tin rằng triết lý bóng đá thực dụng cùng phong cách làm việc nghiêm khắc, đặc biệt là những giáo án rèn thể lực nổi tiếng, sẽ giúp Kanchanaburi Power cải thiện đáng kể sức cạnh tranh trong cuộc đua giành quyền thăng hạng.

Không ít CĐV còn gọi đây là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Thai League 2 trước mùa giải mới, đồng thời kỳ vọng đội bóng sẽ sớm thay đổi diện mạo dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 68 tuổi.

Đáng chú ý, trong số rất nhiều bình luận xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, có người hâm mộ công khai bày tỏ mong muốn HLV Park Hang-seo sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển Thái Lan trong tương lai.

Đó là minh chứng cho sức ảnh hưởng mà nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn duy trì tại Đông Nam Á sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Việc HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power cũng đánh dấu lần đầu tiên ông làm việc tại hệ thống giải chuyên nghiệp Thái Lan. Với kinh nghiệm dày dạn cùng bảng thành tích ấn tượng trong sự nghiệp huấn luyện, ông được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng Thai League 1.