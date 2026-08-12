ANTD.VN - Sau những ngày im lặng trước mất mát lớn của gia đình, Lionel Messi đã viết những lời đầu tiên tiễn biệt cha mình, ông Jorge Messi. Trong bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội, siêu sao người Argentina không chỉ nói về nỗi đau mất cha, mà còn nhớ lại hành trình hai cha con đã cùng đi qua từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp.

Ông Jorge Messi qua đời ngày 8-8-2026 tại Rosario, Argentina, ở tuổi 68, sau một thời gian dài điều trị bệnh. Sự ra đi của ông khép lại một hành trình đặc biệt với người con trai đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Jorge không chỉ là cha mà còn là người đại diện, cố vấn và người đồng hành với Messi trong phần lớn sự nghiệp.

Sau đây là nội dung bức thư mà Messi gửi cha, được đăng trên trang cá nhân của anh:

"Cha à, con vẫn không thể tin rằng cha đã ra đi. Con không thể chấp nhận sự thật này, hay đúng hơn là con không muốn tin. Thật khó để tưởng tượng rằng con sẽ không bao giờ còn được gặp cha, không bao giờ còn được trò chuyện cùng cha nữa.

Con biết cha đã phải chịu nhiều đau đớn và sự ra đi này là điều tốt nhất cho cha, nhưng cha đã rời bỏ con quá sớm. Chúng ta vẫn còn biết bao điều để cùng nhau tận hưởng. Cha cứ luôn mong con thi đấu thêm một kỳ World Cup nữa, vậy mà chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, sức khỏe của cha lại chuyển biến xấu.

Messi viết tâm thư thắt lòng tiễn biệt cha

Đó là lần đầu tiên cha không thể có mặt tại giải đấu, nhưng mẹ cứ bảo con rằng cha sẽ khỏe lại, rằng cha sẽ đủ sức khỏe để đi lại được. Con đã hứa với cha rằng chúng ta sẽ vào đến trận chung kết để cha có thêm thời gian hồi phục và kịp đến xem. Sau mỗi trận đấu, con luôn mong chờ và nhớ tin nhắn của cha. Đó là lúc con nhận ra tình hình thực sự nghiêm trọng đến mức nào.

Dẫu vậy, con vẫn không ngừng nghĩ đến việc tiến xa nhất có thể, để kéo dài thời gian cho cha kịp đến xem một trận đấu. Chúng ta đã vào đến chung kết, nhưng cha lại không thể có mặt ở đó. Con đã rất muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về cho cha, để khoe với cha một danh hiệu mới. Nhưng con đã không làm được. Đôi chân con đã không còn đủ sức lực. Lần này, con đã cố gắng vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, nhưng bất thành.

Con chưa bao giờ cảm thấy thực sự ổn. Khi con trở về, cha cứ ngỡ chúng ta đã thua trận chung kết trên chấm luân lưu. Chúng ta đã không kịp trò chuyện về tất cả những gì đã diễn ra. Cha đã không thể tận hưởng bất kỳ khoảnh nào trong số đó. Dù không thể trở thành nhà vô địch, nhưng cha đâu biết rằng chúng con đã tận hưởng từng trận đấu nhiều đến nhường nào.

Một lần nữa, cha đã đúng: con cần phải có mặt và thi đấu tại giải đấu đó. Con nói với cha điều này vì đó là chuyện duy nhất chúng ta chưa kịp chia sẻ, còn mọi chuyện khác thì cha đều đã biết cả rồi. Cha con mình vẫn trò chuyện mỗi ngày và gặp nhau bất cứ khi nào lịch trình thi đấu cho phép. Con không biết mình sẽ xoay xở ra sao khi thiếu vắng cha. Con không biết làm thế nào để bước tiếp. Cả cuộc đời con chỉ gắn bó với bóng đá, và giờ đây con thực sự băn khoăn liệu mình có còn tiếp tục được bao lâu nữa.

Cha đã ở bên con ngay từ những ngày đầu; vậy mà chỉ còn một chút nữa thôi là đến đích rồi. Sao cha không thể gắng gượng thêm chút nữa để chúng ta cùng nhau đi trọn hành trình này? Con biết điều khiến cha hạnh phúc là thấy gia đình mình êm ấm - vợ con, các cháu của cha - và hơn hết, dù chẳng ai hay biết, là được lặng lẽ dõi theo con thi đấu…

Mọi chuyện vẫn luôn như vậy, từ khi con còn bé xíu. Cha luôn đưa con đi tập ngay khi vừa đi làm về. Còn mẹ cũng đưa con đi rất nhiều buổi tập những lúc cha bận làm việc. Tất nhiên, cha chẳng bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của con. Cha đã trải qua bao cung bậc cảm xúc khi xem con đá - vừa lo lắng, hồi hộp, lại vừa tận hưởng niềm vui - dù cha hiếm khi nào dành cho con những lời khen ngợi. Cha vừa là cha, là bạn, lại vừa là người đại diện của con. Cha luôn đóng trọn vẹn vai trò cần thiết trong từng khoảnh khắc và chưa bao giờ sai lầm trong bất cứ điều gì. Dẫu đôi lúc có những bất đồng hay tranh cãi, cha vẫn luôn đúng.

Rốt cuộc, mọi chuyện luôn diễn ra đúng như những gì cha đã nói. Con sẽ nhớ cha vô cùng, nhưng cha sẽ mãi ở bên con, đặc biệt là trong cách con nuôi dạy các con mình; bởi lẽ con đang dạy dỗ và nuôi nấng chúng y như cách cha và mẹ đã từng làm với con. Hãy yên nghỉ cha nhé, và tiếp tục dõi theo chúng con từ trên cao giống như cha vẫn từng làm khi còn ở bên chúng con.

Cảm ơn cha vì tất cả. Con yêu cha".