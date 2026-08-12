Thêm cầu thủ Việt kiều nhập tịch thành công

ANTD.VN - Chiều 12-8, CLB Công an Hà Nội thông báo hậu vệ mang hai dòng máu Việt - Pháp Adou Minh đã có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng thi đấu với tư cách nội binh và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Ngay sau tấm vé lịch sử bước vào vòng bảng AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội tiếp tục đón nhận thêm một tin vô cùng ý nghĩa cho hành trình vươn tầm phía trước: Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh đã chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý và có quốc tịch Việt Nam.

"Chúc mừng Nguyễn Adou Legley Minh! Sự hiện diện của Adou Minh trong vai trò một nội binh sẽ tiếp thêm sức mạnh và chiều sâu lực lượng cho thầy trò HLV Alexandre Polking trong mùa giải mới 2026/27", đội bóng ngành Công an nhấn mạnh.

Adou Minh chính thức có quốc tịch Việt Nam (Ảnh: CAHN FC)

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, có mẹ người Việt Nam, bố người Pháp. Anh từng thi đấu ở Giải hạng tư Pháp trước khi về Việt Nam vào tháng 8-2024, thi đấu cho CLB Hà Tĩnh tại V-League.

Với mong muốn được hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cùng khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam, Adou Minh gia nhập CLB Công an Hà Nội từ tháng 7-2025 và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ, thi đấu 19 trận và giành danh hiệu vô địch V-League 2025/26.

Với sự hỗ trợ tối đa từ CLB Công an Hà Nội, Adou Minh chính thức có quốc tịch, trở thành công dân Việt Nam, tiến gần tới tấm áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước Adou Minh, CLB Công an Hà Nội đã chắp cánh cho những Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh có quốc tịch và thỏa nguyện cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao như hiện tại, trung vệ 29 tuổi này hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu có 11 đội Đông Nam Á cùng 3 khách mời Ấn Độ, Pakistan, Hong Kong (TQ) tranh tài từ ngày 23-9 tới.