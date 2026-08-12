Mở bán đợt 2 vé bán kết Việt Nam - Malaysia

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo mở bán đợt hai vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa chủ nhà Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Theo lịch bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam - nhất bảng A sẽ gặp Malaysia - nhì bảng B lượt đi tại Kuala Lumpur ngày 16-8 và lượt về trên sân Mỹ Đình 20h ngày 19-8.

Màn đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ hút sự quan tâm của người hâm mộ.

VFF thông báo mở bán đợt 2 vé trận bán kết Việt Nam - Malaysia

Để phục vụ nhu cầu người hâm mộ đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển, VFF đã tiến hành mở bán đợt 1 vào 14h30 ngày 8-8 theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Techcombank OneU. Vé có 4 mệnh giá gồm: 300.000, 500.000, 700.000 và 1 triệu đồng. Chỉ sau ít giờ mở bán, ban tổ chức thông báo hết vé.

Chiều nay (12-8), VFF thông báo mở bán vé đợt 2, với 3 mệnh giá gồm 300.000, 500.000, 700.000 đồng.

Thời gian mở bán từ 14h ngày 13-8 tới 14h ngày 14-8. Khác với đợt 1, mỗi tài khoản/người mua chỉ được mua tối đa 4 vé.