Công bố Giải bóng đá U16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026

ANTD.VN - Năm 2026, VFF lần đầu tiên đưa giải U16 quốc gia vào hệ thống thi đấu. Công an Hà Nội cùng 9 đội mạnh trên toàn quốc sẽ tranh tài để chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2026.

Ngày 13-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026.

Theo đó, Tập đoàn Trường Tươi sẽ đồng hành cùng giải giai đoạn 2026-2028 với tư cách nhà tài trợ chính.

Đại diện VFF và nhà tài trợ tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định đào tạo trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Hệ thống các giải trẻ quốc gia do VFF tổ chức thời gian qua đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

Năm 2026, VFF lần đầu tiên đưa giải U16 quốc gia vào hệ thống thi đấu, qua đó bổ sung một mắt xích quan trọng trong lộ trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Sự đồng hành của doanh nghiệp - Tập đoàn Trường Tươi tạo động lực để giải đấu ngày càng phát triển.

Đại diện Tập đoàn Trường Tươi cho biết việc trở thành nhà tài trợ chính của giải U16 quốc gia trong 3 năm liên tiếp là một dấu mốc có ý nghĩa, thể hiện cam kết của tập đoàn đối với công tác phát triển bóng đá trẻ, tạo thêm cơ hội để các cầu thủ được thi đấu, cọ xát và trưởng thành.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Trường Tươi mong muốn phối hợp cùng VFF từng bước nâng cao chất lượng giải đấu, hướng tới xây dựng một sân chơi ngày càng chuyên nghiệp, công bằng và giàu tính cạnh tranh.

10 đội mạnh tranh tài giải U16 quốc gia 2026

Ban tổ chức tiến hành bốc thăm, chia bảng

Giải U16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026 có sự tham dự của 10 đội, chia thành 2 bảng.

Bảng A: Công an Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng (thi đấu vòng tròn 2 lượt).

Bảng B: Ninh Bình, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công An TP. Hồ Chí Minh và Becamex TP. Hồ Chí Minh (thi đấu vòng tròn 3 lượt).

Vòng loại diễn ra từ ngày 22-8 đến 29-11 theo thể thức sân nhà – sân khách. Bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết, dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026.