PSG hạ Aston Villa, tiếp tục thống trị Siêu cúp châu Âu

ANTD.VN - PSG tiếp tục khẳng định vị thế của nhà vô địch C1 khi đánh bại Aston Villa với tỉ số 2-1, trong trận tranh Siêu cúp châu Âu diễn ra rạng sáng 13-8. Kvaratskhelia và Doue lần lượt lập công, giúp đội bóng của HLV Luis Enrique lần thứ hai liên tiếp thống trị đấu trường châu lục.

Trên sân Salzburg ở Áo, PSG không tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn, thậm chí có những thời điểm bị Aston Villa dồn ép, tuy nhiên đội 2 lần liên tiếp giành Champions League vẫn cho thấy phẩm chất của một đội bóng lớn.

PSG nhập cuộc với tốc độ cao và chủ động đẩy Aston Villa lùi sâu. Phút 20, lợi thế được tạo ra khi Kvaratskhelia xử lý đầy kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Aston Villa.

Kvaratskhelia mở tỉ số cho PSG (Ảnh: MB Media/Getty Images)

Bị dẫn bàn, Aston Villa không hề đánh mất thế trận. Đội bóng của HLV Unai Emery nhanh chóng tổ chức lại lối chơi và bắt đầu gây sức ép lên hàng thủ PSG.

Joao Gomes hoạt động hiệu quả ở khu trung tuyến, trong khi John McGinn liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm từ cánh phải. Mục tiêu của Aston Villa là tận dụng khả năng tranh chấp và không chiến của tiền đạo trẻ Brian Madjo.

Villa gỡ hòa 1-1 nhờ công Madjo (Ảnh: Angelika Warmuth/Reuters)

Ở tuổi 17, Madjo trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ PSG. Tiền đạo trẻ liên tục có những pha tranh chấp trên không và dứt điểm táo bạo. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Madjo cuối cùng cũng tìm được bàn thắng ngay trước khi hiệp một khép lại. Từ đường chuyền của McGinn, Madjo vượt qua sự đeo bám của Pacho rồi dứt điểm đánh bại thủ môn PSG, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, Aston Villa tiếp tục là đội chủ động hơn. Đại diện nước Anh gây sức ép mạnh và buộc PSG phải lùi sâu đội hình. Trong thế trận đó, PSG chủ yếu chờ đợi những pha xử lý đột biến của các ngôi sao trên hàng công.

Và một lần nữa, chất lượng cá nhân đã tạo ra sự khác biệt. Phút 61, Doue thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Aston Villa rồi đưa bóng vào lưới đối phương. Bàn thắng ban đầu gây tranh cãi do nghi ngờ việt vị, nhưng sau khi VAR kiểm tra, trọng tài công nhận pha lập công của cầu thủ PSG và tỉ số là 2-1.

Aston Villa không chấp nhận buông xuôi. Đội bóng của Emery tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, càng về cuối trận, thể lực của các cầu thủ Anh càng suy giảm. Aston Villa tạo thêm một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. PSG đứng vững trong những phút cuối và bảo toàn chiến thắng 2-1.

Với kết quả này, PSG tiếp tục nâng cao Siêu cúp châu Âu và bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập ngày càng đồ sộ dưới thời Luis Enrique.

PSG tiếp tục thống trị Siêu cúp châu Âu (Ảnh: Angelika Warmuth/Reuters)

Đáng chú ý, PSG đã làm được điều mà phần lớn các CLB châu Âu không thể thực hiện trong nhiều thập kỷ - vô địch Siêu cúp châu Âu ở hai mùa liên tiếp, qua đó sánh ngang thành tích đặc biệt của Real Madrid.