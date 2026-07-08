Thái Lan dùng cầu thủ giải hạng ba đá ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Sự xuất hiện của một cầu thủ giải Thai-League 3 như Chawanwit Saelao phần nào cho thấy chất lượng đội hình của Thái Lan tại ASEAN Cup năm nay.

Chiều 8-7, đội tuyển Thái Lan công bố danh sách 25 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 24-7 tới.

Do giải không nằm trong lịch FIFA Days, các CLB chủ quản có quyền không "nhả" quân nên tuyển Thái Lan buộc phải chắp vá lực lượng.

Ngoài những cầu thủ đang chơi giải VĐQG (Thai-League 1), HLV Anthony Hudson còn triệu tập một số cầu thủ của giải hạng hai, thậm chí giải hạng ba Thái Lan như tiền vệ 21 tuổi Chawanwit Saelao.

Cầu thủ giải hạng ba Chawanwit Saelao được Thái Lan triệu tập đá ASEAN Cup 2026

Bên cạnh Chawalwit Saeleow, một số cầu thủ trẻ triển vọng như Pichitchai Siankrathok, Ousmane Thiangkham, Patrik Gustafsson, Yotsakorn Burapha, Teerasak Pueypimai... cũng được trao cơ hội thử sức, hướng tới tương lai.

Hai đội trưởng - cựu binh quen thuộc là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan, cũng như các ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp như Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya không có tên đợt này.

Trách nhiệm gánh vác được đặt lên vai các cựu binh khác như Sarach Yooyen, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Pokklaw Anan, Worachit Kanitsribampen, Nattapong Sairiya và Tosawat Limwanaset.

HLV Anthony Hudson

HLV Anthony Hudson thừa nhận đâu là lần lên danh sách khó khăn và bị động nhất kể từ khi nhậm chức.

Ban đầu, nhà cầm quân người Anh ý định sử dụng nòng cốt là đội U23 quốc gia. Thế nhưng nhiều trụ cột U23 không được CLB chấp thuận lên tuyên, buộc HLV Anthony Hudson phải tính tới phương án bổ sung thêm một số cựu binh.

Đáng chú ý, HLV Anthony Hudson xác nhận chân sút chủ lực Patrik Gustafsson sẽ chỉ có thể gia nhập đội vào ngày 5-8 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với CLB chủ quản - BG Pathum Utd, tức bỏ lỡ 3 trận đầu tiên của đội.