Sẵn sàng ngày hội pickleball chào mừng 50 năm Báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 9-7-2026, ban tổ chức Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô sẽ tiến hành bốc thăm, xác định các cặp đấu hấp dẫn của giải với sự góp mặt, tranh tài của 160 vận động viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô do Báo An ninh Thủ đô phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network tổ chức tại cụm sân Ballburn Pickleball (614 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) trong ngày 10-7-2026.

Mục đích tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, quảng bá hình ảnh Báo An ninh Thủ đô và tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Đại diện ban tổ chức cùng đơn vị đồng hành nâng cao chiếc cúp Vô địch tượng trưng Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô

Ngay sau khi phát động, giải đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo những người yêu thích pickleball trong và ngoài lực lượng, đại diện các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, KOL, CLB phong trào, khách mời...

11h ngày 9-7-2026, tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô (82 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội), ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu.



Theo đó, nội dung đôi nam - nam và đôi nam - nữ chia làm 4 bảng, mỗi bảng 5 cặp, thi đấu chọn 8 cặp vào tứ kết, rồi đấu loại trực tiếp tranh vé bán kết, chung kết.

Các vận động viên thi đấu nội dung dành cho KOL, khách mời sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào 8 team, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra các team có thành tích nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.

50 năm thương hiệu Báo An ninh Thủ đô và cuộc hẹn pickleball ngày 10-7

Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được điều hành bởi trọng tài quốc gia, trọng tài chuyên nghiệp, áp dụng luật pickleball của Liên đoàn Pickleball Châu Á và các văn bản hiện hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao cúp, kỷ niệm chương chào mừng 50 năm Báo An ninh Thủ đô, phần thưởng (quà tặng và tiền mặt) cho các cặp vận động viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung đôi.

Tương tự, nội dung KOL, khách mời sẽ trao thưởng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba gồm cúp, huy chương, phần thưởng (quà tặng và tiền mặt) dành cho các team có thành tích xuất sắc.