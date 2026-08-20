Phim "Đội bóng nữ làng Xuân" mang chuyện đời lên sân cỏ

ANTD.VN - “Đội bóng nữ làng Xuân” không đặt trọng tâm vào một chức vô địch hay những trận cầu gay cấn, mà kể hành trình những người phụ nữ bình thường bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để tìm lại sự tự tin, tình bạn và niềm tin vào chính mình.

“Đội bóng nữ làng Xuân” là bộ phim truyền hình mới của VTV, xoay quanh một đội bóng nữ phong trào được thành lập bởi Minh, cô gái 19 tuổi có khát vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Từ một đội bóng tập hợp những phụ nữ ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh và tính cách khác nhau, phim mở ra câu chuyện về tình bạn, gia đình, khoảng cách thế hệ và hành trình mỗi người tìm lại sự tự tin của mình.

Không đi theo mô-típ thể thao quen thuộc với những cuộc đua thành tích hay mục tiêu vô địch, bộ phim của đạo diễn Trần Trọng Khôi đặt trọng tâm vào đời sống của những người phụ nữ phía sau sân cỏ. Ở đó, bóng đá trở thành điểm khởi đầu để các nhân vật bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc và có một không gian riêng để theo đuổi điều mình muốn.

Không chỉ là câu chuyện về một đội bóng

Điểm đáng chú ý của “Đội bóng nữ làng Xuân” nằm ở cách bộ phim tiếp cận chủ đề nữ quyền theo hướng gần gũi, hài hước và đời thường. Theo đó, những người phụ nữ trong phim không được xây dựng như những hình mẫu hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ hay quyết đoán. Thay vào đó, họ có những mặc cảm, áp lực, giới hạn và cả những lựa chọn chưa trọn vẹn trong cuộc sống. Việc cùng nhau chơi bóng vì thế không đơn thuần là hoạt động thể thao. Đó là cơ hội để các nhân vật có thêm một khoảng thời gian dành cho bản thân, được làm điều mình thích và gặp gỡ những người có hoàn cảnh rất khác mình.

Bộ phim không đặt vấn đề nữ quyền theo cách "đao to búa lớn" mà bắt đầu từ một điều rất nhỏ, đó là phụ nữ cũng cần có thời gian và một không gian thuộc về mình. Khi bước lên sân bóng, họ tạm rời khỏi những vai trò quen thuộc trong gia đình và công việc để trở thành những cá nhân có mong muốn, sở thích và mục tiêu riêng.

Chính sự đời thường này tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Những buổi tập vụng về, các chiến thuật có phần khác thường và những tình huống không theo dự tính tạo ra tiếng cười, nhưng phía sau đó vẫn là những câu chuyện về sự tự ti, áp lực, định kiến về tuổi tác, ngoại hình và những kỳ vọng mà phụ nữ thường phải đối diện.

Đội bóng trong phim cũng không phải tập thể được lựa chọn từ những người có năng khiếu thể thao mà các thành viên có độ tuổi trải dài từ trẻ đến trung niên, mỗi người một tính cách. Có người mạnh mẽ nhưng thiếu tự tin, người sắc sảo, cũng có người thẳng thắn, người cam chịu, người gần như không có duyên với bóng đá. Sự khác biệt ấy vừa tạo ra những tình huống hài hước, vừa giúp bộ phim có thêm nhiều góc nhìn về đời sống phụ nữ.

Dàn diễn viên nhiều màu sắc

Ở trung tâm câu chuyện là Minh, do diễn viên trẻ Thảo My đảm nhận. Sau vai Mỹ Vân trong “Cách em 1 milimet”, nữ diễn viên tiếp tục được đạo diễn Trần Trọng Khôi giao một nhân vật trẻ trung, bướng bỉnh và giàu năng lượng. Nhân vật Minh tin vào khả năng của mình và muốn tự quyết định con đường tương lai, nhưng hành trình với đội bóng cũng khiến cô dần thay đổi cách nhìn về những người xung quanh.

Đồng hành cùng Minh là những người bạn và các thành viên của đội bóng, tạo nên một tập thể đặc biệt với sự khác biệt về tuổi tác, tính cách và hoàn cảnh sống. Từ một nhóm phụ nữ không có nhiều điểm chung, họ dần tìm thấy sự gắn kết qua những buổi tập và các trận đấu. Những va chạm, bất đồng và tình huống dở khóc dở cười trên sân bóng không chỉ tạo nên màu sắc hài hước cho phim mà còn mở ra những câu chuyện đời thường về gia đình, công việc, tình bạn, sự tự tin và khát vọng được sống theo cách mình mong muốn. Cùng với tuyến nhân vật trẻ của Minh, Linh và Bá, dàn diễn viên nhiều thế hệ góp phần tạo nên một bức tranh đa dạng về những người phụ nữ ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Sự góp mặt của nhóm diễn viên ở nhiều độ tuổi cũng giúp bộ phim mở rộng câu chuyện vượt khỏi thế giới của những nhân vật trẻ. “Đội bóng nữ làng Xuân” không chỉ nói về một cô gái 19 tuổi muốn theo đuổi bóng đá, mà còn đặt cô bên cạnh những người phụ nữ đã có gia đình, công việc và những mối bận tâm riêng.

Đặc biệt, NSND Trung Anh đảm nhận vai ông Khiêm, cha của Minh. Đây là một người cha nguyên tắc, có phần khắt khe nhưng ẩn sau đó là tình yêu dành cho con. Mối quan hệ giữa hai cha con góp thêm một lớp câu chuyện về khoảng cách thế hệ, khi một người trẻ muốn tự quyết định tương lai còn người lớn lại có cách bảo vệ con theo quan niệm của mình.

Nhìn từ cấu trúc nhân vật, bóng đá trong phim giống như một chất xúc tác. Nó đưa những con người vốn rất khác nhau vào cùng một không gian, để từ đó những câu chuyện cá nhân dần được bộc lộ. Những trận đấu có thể là phần tạo nhịp cho bộ phim, nhưng điều “Đội bóng nữ làng Xuân” quan tâm nhiều hơn là những thay đổi diễn ra ở các nhân vật sau mỗi lần họ cùng nhau bước lên sân. Bộ phim vì thế không đặt nặng câu hỏi đội bóng sẽ đạt thành tích gì. Điều đáng chú ý hơn là những người phụ nữ ấy sẽ nhìn bản thân và những người xung quanh khác đi như thế nào sau khi có một khoảng không gian để được sống với sở thích và mong muốn của mình.

Phim sẽ lên sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VTV3 trong tháng 9- 2026, ngay sau khi phim "Lửa trắng" khép lại.

Một số hình ảnh khác trong phim: