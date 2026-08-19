ANTD.VN - Trailer Tập 2 “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” tiếp tục hé lộ những tình huống căng thẳng khi 8 “chiến sĩ” mới bắt đầu thích nghi với kỷ luật và tác phong của môi trường quân ngũ.

Theo nội dung được hé lộ trong trailer, các nghệ sĩ nam sẽ phải đối diện với thử thách cắt tóc, một trong những thay đổi đầu tiên khi bước vào môi trường quân đội. Nếu ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh có vẻ hào hứng khi thực hiện nhiệm vụ, ca sĩ Erik (Lê Trung Thành) lại thể hiện rõ sự căng thẳng.

Khi chiếc tông đơ lần lượt lướt qua mái tóc, gương mặt Erik lộ vẻ bất an. Trước đó, nam ca sĩ từng chia sẻ cắt tóc là điều bản thân lo lắng nhất khi nhập ngũ. Vì vậy, khoảnh khắc phải chia tay mái tóc quen thuộc trở thành một trong những thử thách đáng nhớ với giọng ca “Sau tất cả”.

Trailer Tập 2 “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng”.

Không dừng lại ở thử thách cắt tóc, ca sĩ Erik còn khiến cả Trung đội phải chờ đợi tới 20 phút. Trailer chưa tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tình huống này, đồng thời gây tò mò cho khán giả về nam ca sĩ mắc phải lỗi gì và hình thức xử lý dành cho cả Trung đội sẽ ra sao.

Trong môi trường quân ngũ, tính tập thể được đặt lên hàng đầu, mỗi cá nhân đều phải tuân thủ thời gian, mệnh lệnh và quy định chung. Vì vậy, một sai sót của cá nhân có thể ảnh hưởng đến cả đơn vị. Chi tiết này được dự đoán sẽ tạo thêm áp lực cho các chiến sĩ mới trong những ngày đầu huấn luyện.

Ca sĩ Erik còn khiến cả Trung đội phải chờ đợi tới 20 phút.

Ca sĩ Erik không phải trường hợp duy nhất bị chỉ huy nhắc nhở. Tuấn Dương cùng nhóm nghệ sĩ nữ gồm ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Minh Trang và fashionista Châu Bùi cũng bị các chỉ huy nghiêm khắc chấn chỉnh ngay trong ngày đầu nhập ngũ.

“Khi người chỉ huy ra mệnh lệnh để đồng chí thực hiện, đồng chí phải thực hiện nhiệm vụ đó”, đồng chí Đại đội trưởng, Trung đội trưởng nghiêm khắc nhắc nhở các chiến sĩ mới. Đồng chí Đại đội trưởng, Trung đội trưởng đồng thời nhấn mạnh: “Mục đích các đồng chí vào đây để làm gì? Trở thành người chiến sĩ, trở thành quân nhân. Không phải các đồng chí là diễn viên, là ca sĩ... Không ai làm thay các đồng chí vấn đề này cả!".

Dàn sao nữ bị chỉ huy nghiêm khắc nhắc nhở.

Những lời chỉnh đốn trực tiếp cho thấy sự thay đổi về môi trường mà 8 chiến sĩ mới phải thích nghi. Từ việc tuân thủ giờ giấc, thực hiện mệnh lệnh đến giữ tác phong, mỗi hoạt động đều đòi hỏi sự chính xác và tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh những khoảnh khắc căng thẳng, trailer Tập 2 Sao Nhập Ngũ 2026 vẫn mang đến nhiều tình huống hài hước và phản ứng tự nhiên của các nghệ sĩ. Diễn viên Minh Trang thích thú khi được ăn cơm trong môi trường quân đội. Bên cạnh đó, diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh lại có màn “hoa mắt chóng mặt” khi trải nghiệm nội dung huấn luyện tiền đình. Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương nhanh chóng tạo được sự thân thiết với các chiến sĩ cũ.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh có màn “hoa mắt chóng mặt” khi trải nghiệm nội dung huấn luyện tiền đình.

Nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương nhanh chóng tạo được sự thân thiết với các chiến sĩ cũ.

Những diễn biến được hé lộ cho thấy Tập 2 sẽ tiếp tục đặt các nghệ sĩ trước những thử thách thực tế, nơi tính kỷ luật, sự chính xác và tinh thần đồng đội được đề cao. Qua mỗi nhiệm vụ, các chiến sĩ mới cũng phải từng bước điều chỉnh thói quen, tác phong để thích nghi với môi trường quân ngũ.

Tập 2 “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” lên sóng lúc 20h45 thứ Năm (20/8) trên kênh QPVN và 21h00 trên HTV7, TV360 và YouTube.