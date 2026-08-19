Đà Nẵng, Bangkok dẫn đầu danh sách điểm đến được du khách Việt tìm kiếm dịp Quốc khánh

ANTD.VN - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài đang thúc đẩy nhu cầu du lịch của người Việt. Một số hành trình đường dài như Paris (Pháp) và Sydney (Australia) cũng nằm trong danh sách được quan tâm.

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com, Đà Nẵng đứng đầu danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2026. Xếp sau lần lượt là Đà Lạt, Nha Trang, TP.HCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Hội An, Phú Quốc, Huế và Quy Nhơn.

Các điểm đến ven biển tiếp tục chiếm ưu thế trong lựa chọn của du khách Việt. thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Hội An, Phú Quốc, Huế và Quy Nhơn góp mặt trong 7/10 vị trí của danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2026. Theo Booking.com, 57% du khách Việt có kế hoạch đi biển trong kỳ nghỉ. Trong khi đó, 46% du khách Việt lại muốn tìm về thiên nhiên và núi rừng.

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com, Đà Nẵng đứng đầu danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2026.

Bên cạnh nhu cầu nghỉ dưỡng, các điểm đến trong nước cũng cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn của du khách. Theo danh sách, Đà Lạt đứng thứ hai, trong khi thủ đô Hà Nội và TP.HCM lần lượt giữ vị trí thứ tư và thứ năm. Điều này cho thấy các đô thị lớn, điểm đến văn hóa cùng những địa phương có cảnh quan thiên nhiên vẫn giữ sức hút trong kỳ nghỉ dài ngày.

Ở thị trường quốc tế, các chuyến đi trong khu vực tiếp tục được ưu tiên nhờ khoảng cách địa lý và khả năng kết nối thuận tiện. Bangkok (Thái Lan) đứng đầu danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2026, tiếp theo là Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia) và Tokyo (Nhật Bản). Đây đều là những điểm đến quen thuộc với du khách Việt, có hệ thống giao thông thuận tiện và nhiều lựa chọn về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Các đô thị lớn, điểm đến văn hóa cùng những địa phương có cảnh quan thiên nhiên vẫn giữ sức hút trong kỳ nghỉ dài ngày.

Các vị trí kế tiếp trong danh sách gồm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đứng thứ sáu, Paris (Pháp) xếp thứ bảy, Hong Kong (Trung Quốc) thứ tám, Đài Bắc (Trung Quốc) thứ chín và Sydney (Australia) đứng thứ mười. Qua đó, những kỳ nghỉ dài như dịp Lễ Quốc khánh 2/9 cũng tạo điều kiện để du khách Việt cân nhắc những hành trình xa hơn, thay vì chỉ lựa chọn các điểm đến trong khu vực.

Theo Booking.com, 88% du khách Việt đánh giá sự thuận tiện trong di chuyển và khả năng tiếp cận là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Đây cũng là lý do các thành phố tại châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chiếm phần lớn danh sách tìm kiếm.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam nhận định: “Du khách ngày nay ngày càng có chủ đích và kỹ lưỡng hơn trong cách họ lên kế hoạch. Họ tìm kiếm những hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân, với những điểm đến có thể đáp ứng những trải nghiệm mà họ mong muốn. Dù lựa chọn những thiên đường ven biển trong nước hay bay đến những thủ đô sôi động trong khu vực và trên thế giới, mỗi chuyến đi đều thể hiện sự khao khát sâu sắc cho những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. Tại Booking.com, sứ mệnh của chúng tôi là mang đến trải nghiệm du lịch dễ dàng và tiện lợi cho tất cả mọi người, để du khách Việt có thể tự do khám phá thế giới theo cách riêng”.

Dữ liệu được Booking.com sử dụng để công bố danh sách trên được phân tích từ các lượt tìm kiếm trong khoảng thời gian 1/6-30/7/2026, đối với các chuyến đi có ngày nhận phòng từ 29/8 đến 6/9/2026. Đây là dữ liệu mang tính dự báo dựa trên lượt tìm kiếm của du khách và có thể tiếp tục thay đổi.