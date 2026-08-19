“Nguyện ước giữa đại ngàn” kể câu chuyện người lính giữ rừng Mã Đà

ANTD.VN - Phim tài liệu “Nguyện ước giữa đại ngàn” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất khai thác câu chuyện những cựu chiến binh từng gắn bó với rừng Mã Đà, từ ký ức chiến trường đến hành trình bảo vệ rừng trong thời bình. Qua đó, bộ phim khắc họa sự tiếp nối phẩm chất người lính trong cuộc sống hôm nay.

Rừng Mã Đà, nay thuộc xã Tân Lợi, Đồng Nai từng là căn cứ Cách mạng quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với nhiều người lính từng chiến đấu tại đây, chiến tranh đã lùi xa nhưng mối gắn bó với cánh rừng vẫn còn nguyên. Trở về cuộc sống đời thường, họ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng kiểm lâm trong việc bảo vệ rừng, ngăn chặn những hành vi xâm hại và vận động người dân cùng gìn giữ màu xanh đại ngàn.

Từ những câu chuyện ấy, bộ phim tài liệu “Nguyện ước giữa đại ngàn” chọn hiện tại làm điểm bắt đầu để trở về quá khứ, từ ký ức về đồng đội, những con đường từng đi qua, dấu tích chiến tranh còn lại giữa rừng được đặt bên cạnh công việc bảo vệ rừng hôm nay. Qua đó, những năm tháng chiến đấu và cuộc sống thời bình không tách rời mà nối tiếp nhau trong câu chuyện của mỗi nhân vật.

Những thước phim gửi gắm thông điệp về màu xanh Mã Đà hôm nay được gìn giữ bởi nhiều thế hệ (ảnh: Điên ảnh QĐND)

Với các cựu chiến binh, giữ rừng dường như không đơn thuần là một công việc mà đó còn là cách họ tiếp tục gắn bó với vùng đất từng có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mình. Nếu trước đây họ bảo vệ quê hương giữa bom đạn, thì hôm nay, trách nhiệm ấy được thể hiện bằng những việc làm bình dị hơn, đó là giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, gìn giữ không gian sinh thái của Mã Đà.

Tác giả kịch bản Mai Thị Phượng cho biết, điều để lại ấn tượng trong quá trình tìm hiểu câu chuyện của những cựu chiến binh là tinh thần người lính vẫn hiện diện trong cách họ sống và lựa chọn công việc sau chiến tranh. Ở đó, đằng sau câu chuyện về một cánh rừng là những câu chuyện về trách nhiệm, tình đồng đội và sự gắn bó được tiếp tục qua những năm tháng hòa bình.

Cùng với câu chuyện của thế hệ đi trước là sự chuyển giao cho những người ở lại. Những cựu chiến binh từng trực tiếp gắn bó với rừng nay đã lớn tuổi, sức khỏe không còn cho phép họ làm mọi việc như trước. Điều họ muốn trao lại cho thế hệ sau vì thế không chỉ là công việc giữ rừng, mà còn là tình yêu thiên nhiên, ý thức cộng đồng và trách nhiệm với nơi mình đang sống.

Để ghi lại những câu chuyện này, êkíp làm phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã nhiều lần vào rừng Mã Đà. Do địa hình rộng và phức tạp khiến quá trình ghi hình không ít khó khăn. Nhiều địa điểm phải di chuyển bằng cách băng rừng, lội suối, thời tiết và ánh sáng thay đổi liên tục, trong khi thiết bị ghi hình phải được đưa vào những khu vực sâu. Vì thế, êkíp phải khảo sát kỹ địa điểm, tính toán phương án ghi hình và phối hợp với những người am hiểu địa bàn cùng lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng. Chính những chuyến đi thực tế cũng giúp đoàn phim hiểu hơn về công việc giữ rừng, một công việc lặng thầm nhưng đòi hỏi sự kiên trì và gắn bó lâu dài.

“Nguyện ước giữa đại ngàn” do Đại úy Nguyễn Tú Đức đạo diễn, kết hợp hình ảnh thực tế với tư liệu lịch sử, đưa người xem từ Mã Đà của những năm chiến tranh đến cánh rừng trong cuộc sống hôm nay. Phim tiết chế lời bình, dành nhiều không gian cho hình ảnh, âm thanh tự nhiên và câu chuyện của nhân vật. Đặc biệt, những con đường, dòng suối, dấu tích còn lại giữa rừng trở thành một phần của câu chuyện, giúp quá khứ và hiện tại gặp nhau một cách tự nhiên.

Qua những cựu chiến binh và những người đang tiếp tục công việc bảo vệ rừng, bộ phim kể về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Những giá trị được hình thành trong chiến tranh không khép lại khi hòa bình lập lại, mà tiếp tục được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Bởi vậy, phim không chỉ là câu chuyện về một cánh rừng, mà hơn cả còn là câu chuyện về những người từng đi qua chiến tranh vẫn giữ trong mình một phần trách nhiệm với quê hương, để từ màu xanh của Mã Đà, những giá trị về tình đồng đội, sự gắn bó và ý thức gìn giữ được trao lại cho thế hệ sau