Người dân xứ Nghệ che ô, mặc áo mưa 'cháy' hết mình cùng đại tiệc Carnival

ANTD.VN -Mặc cho cơn mưa tầm tã, hàng vạn người dân và du khách vẫn nườm nượp đổ về trung tâm thành phố Vinh để hòa mình vào Carnival Nghệ An 2026. Lễ hội đường phố xứ Nghệ đã mang đến một đêm tiệc nghệ thuật rực rỡ, bùng nổ cảm xúc và mãn nhãn người xem.

Ảnh: Ánh Dương.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, Carnival Nghệ An 2026 mang chủ đề “Ánh dương bất tận” do UBND tỉnh và Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức đã thổi bùng sức sống cho phố phường trung tâm, thu hút sự góp mặt của hàng ngàn người dân và du khách.

Ảnh: Ánh Dương.

Dù cơn mưa rào bất chợt thử thách lòng người, không khí lễ hội vẫn sục sôi. Hàng ngàn người dân vẫn kiên nhẫn bám trụ, đội mưa đứng dọc hai bên đường để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của đêm hội.

Ảnh: Ánh Dương.

Bất chấp thời tiết, nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt các khán giả nhí.

Ảnh: Ánh Dương.

Tâm điểm của đêm hội chính là sự xuất hiện lộng lẫy của hệ thống xe diễu hành được thiết kế công phu. "Vén màn" cho hành trình ánh sáng là chiếc xe với chủ đề "Nghệ An - Cửa Lò rực rỡ sắc sen hồng", được tháp tùng bởi dàn vũ công duyên dáng.

Ảnh: Ánh Dương.

Tiếp nối là xe hoa ghi dấu các công trình biểu tượng của Sun Group trên cả nước như Sun World Fansipan Legend, Sun World Hon Thom.

Ảnh: Ánh Dương.

Mảnh ghép cuối cùng của đoàn diễu hành mang tên "Non sông ba miền vươn mình hội nhập". Tụ hội những công trình biểu tượng hiện đại xuyên suốt mảnh đất hình chữ S, chiếc xe truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam đầy sức trẻ và bứt phá.

Ảnh: Ánh Dương.

Song hành cùng vẻ đẹp rực rỡ của đoàn xe diễu hành là năng lượng bùng nổ từ dàn vũ công đường phố. Những vũ điệu Latin, Samba cuồng nhiệt đã thực sự đốt cháy đêm mưa xứ Nghệ.

Ảnh: Ánh Dương.

Mạch cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao trào bởi âm thanh vang dội từ những chiếc trống Malambo. Đội hình biểu diễn khỏe khoắn cùng nhịp điệu dồn dập đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết, khiến người xem không ngừng nhún nhảy theo từng điệu nhạc.

Ảnh: Ánh Dương.

Những tràng pháo tay không ngớt vang lên trước màn xiếc lửa lôi cuốn. Ánh sáng đỏ rực nhảy múa nhịp nhàng trong đêm mưa lạnh tạo nên một sự tương phản ấn tượng, khắc sâu vào tâm trí người xem.



Ảnh: Ánh Dương.

Đóng góp sắc màu hiện đại cho đêm tiệc còn là màn trình diễn tung hứng LED. Việc mang các loại hình nghệ thuật đa dạng, mới lạ tiếp cận đến với công chúng đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của Carnival như một sản phẩm du lịch - văn hóa điểm nhấn của địa phương.

Sự hưởng ứng nhiệt liệt từ hàng ngàn khán giả tạo đà vững chắc để Nghệ An tiếp tục bùng nổ với những "bom tấn" sự kiện giải trí trong tương lai.