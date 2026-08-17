Quốc Trường, Thúy Ngân và dàn cast bật mí kỷ niệm tại Sao Nhập Ngũ 2026

ANTD.VN - Trong buổi giao lưu trực tuyến mới đây, dàn cast chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” do Viettel Media sản xuất đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ sau hơn 10 ngày sống và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” đánh dấu hành trình đặc biệt của 8 nghệ sĩ Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Erik và Tuấn Dương. Từ những người vốn quen với lịch trình riêng, các nghệ sĩ phải nhanh chóng thích nghi với nếp sống quân ngũ, nơi mọi sinh hoạt đều được quy định chặt chẽ về thời gian.

Trong buổi giao lưu với khán giả, những câu chuyện phía sau hành trình được các thành viên chia sẻ một cách gần gũi, từ những khó khăn ban đầu cho đến những khoảnh khắc khiến họ nhớ nhất sau khi rời doanh trại.

Dàn cast chương trình "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng".

Với nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương, tiếng còi báo thức lúc 4h30 sáng là một trong những âm thanh khó quên nhất sau hành trình.

Nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương tại chương trình "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng".

“Nghe còi là phải bật dậy liền, không có chuyện nấn ná luôn”, anh nhớ lại.

Nếu ở nhà, việc tắm gội, giặt quần áo có thể được thực hiện khá thong thả thì trong môi trường quân ngũ, các nghệ sĩ chỉ có chưa đầy 20 phút để hoàn thành tất cả. Những ngày đầu, đây là thử thách không nhỏ với những người chưa quen với nhịp sinh hoạt này.

Những bữa cơm trong doanh trại cũng trở thành một phần ký ức đặc biệt. Có những ngày cơm khô hoặc nhão, mọi người vẫn phải tranh thủ ăn thật nhanh để tiếp tục lịch trình.

Bữa cơm của các nghệ sĩ tại chương trình.

Diễn viên Quốc Trường thậm chí bất ngờ về khả năng thích nghi của chính mình. Nam diễn viên thừa nhận: “Tôi không nghĩ mình chịu được luôn, nhưng vô đó rồi thì tự nhiên thích nghi”.

“Mỗi lần tôi ăn là mấy anh còn quay lại, chụp hình vì không tin luôn. Tôi cũng bất ngờ là mình ăn ngon vậy.”, nam diễn viên kể thêm.

Diễn viên Quốc Trường hài hước gọi những bữa cơm trong quân ngũ là những bữa ăn ngon nhất trong năm của mình. Từ một điều vốn bình thường trong đời sống doanh trại, trải nghiệm ấy lại trở thành kỷ niệm khiến anh nhớ lâu hơn.

Bên cạnh những thử thách về thể lực và sinh hoạt, sự gắn kết giữa các thành viên cũng là điều được dàn cast nhắc đến nhiều. Nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương cho biết ngày đầu tiên, khi mọi người mới gặp nhau, không khí còn xa lạ. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm cùng sinh hoạt, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết.

“Tự nhiên qua một đêm là thân luôn, giống như quen nhau lâu rồi vậy đó”, anh Tuấn Dương bày tỏ.

Bên cạnh những thử thách về thể lực và sinh hoạt, sự gắn kết giữa các thành viên cũng là điều được dàn cast nhắc đến nhiều.

Đồng thời, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng có cảm nhận tương tự. Việc cùng nhau ăn, ngủ, tập luyện và trải qua những thử thách khiến các thành viên dần trở nên giống một gia đình đi qua chuyến hành trình đặc biệt.

Đáng chú ý, việc không sử dụng điện thoại trong hơn 10 ngày cũng góp phần tạo nên sự kết nối này. Diễn viên Quốc Trường cho biết khi không còn bị phân tán bởi điện thoại, mọi người có nhiều thời gian trò chuyện và quan tâm đến nhau hơn.

“Hơn 10 ngày không có điện thoại, tự nhiên mình nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn”, nam diễn viên chia sẻ. Có lẽ vì vậy, sau khi chương trình kết thúc, điều các nghệ sĩ nhớ là những người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình.

Những ngày trong doanh trại chỉ là bài học về tính kỷ luật và khả năng thích nghi nhưng hành trình ra biển đến Trường Sa lại mang đến một thử thách hoàn toàn khác. Trước khi lên tàu, fashionista Châu Bùi từng nghĩ mình chỉ sợ nước vì không biết bơi. Cô và ca sĩ Văn Mai Hương thậm chí còn khá tự tin rằng mình không say sóng nên không cần uống thuốc chống say. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng khiến cả hai phải thay đổi suy nghĩ.

Các nghệ sĩ hỗ trợ nhau chỉnh trang trang phục.

Trong khoảng ba tiếng đầu tiên trên tàu, Châu Bùi gần như không thể làm gì. Cảm giác chao đảo, mắt mờ khiến cô chỉ có thể nằm yên trên giường. Bên cạnh đó, diễn viên Thúy Ngân cũng không tránh khỏi những cơn say sóng. Cô cho biết bản thân từng nghĩ mình có sức khỏe tốt, nhưng khi lên tàu mới nhận ra cơ thể không dễ dàng thích nghi với điều kiện ngoài biển. Trong khi những người cùng phòng lần lượt mệt và không thể ăn uống, diễn viên Thúy Ngân vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để mang thức ăn xuống cho mọi người.

Quãng đường từ boong tàu xuống phòng trong lúc tàu liên tục chao đảo trở thành “quãng đường dài nhất mà tôi từng đi”, diễn viên Thúy Ngân nói.

Qua những câu chuyện được dàn cast chia sẻ, chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” không chỉ là hành trình thử thách giới hạn của mỗi cá nhân. Những ngày sinh hoạt theo giờ giấc nghiêm ngặt, nhiều bữa cơm vội, hơn 10 ngày không điện thoại hay những khoảnh khắc cùng nhau chống chọi với say sóng, các nghệ sĩ cũng có thêm cơ hội hiểu nhau, sẻ chia và trở thành đồng đội.

Chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng” lên sóng vào thứ Năm hằng tuần từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 trên kênh QPVN và 21h00 trên HTV7, TV360 và YouTube.