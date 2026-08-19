Các Hoa hậu cùng An ninh Thủ đô viết tiếp hành trình nhân ái

ANTD.VN -Chiều 18-8, Hoa hậu Phan Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Phan Oanh Media, Chủ tịch Hoa hậu Văn hóa Thế giới – Miss Multicultural World, cùng Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh – Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 và Hoa hậu quốc tế Soe Myintzu Lwin – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, Miss Multicultural World 2026, đã đến thăm Báo An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết, chuyến thăm toà soạn là dịp để các người đẹp gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026); 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976 / 15-8-2026). Hoa hậu Phan Kim Oanh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, bình yên cuộc sống của nhân dân.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Phan Oanh Media, Chủ tịch Hoa hậu Văn hóa Thế giới – Miss Multicultural World, cùng Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh – Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 và Hoa hậu quốc tế Soe Myintzu Lwin – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, Miss Multicultural World 2026, đã đến thăm Báo An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Hoa hậu Phan Kim Oanh và Công ty Truyền thông Phan Oanh Media đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng một số đơn vị trong CATP Hà Nội và An ninh Thủ đô, từ những chuyến đi trao quà, hỗ trợ người yếu thế đến các hoạt động hướng về cộng đồng, sự đồng hành ấy góp phần nối dài những nhịp cầu nhân ái, đưa tinh thần trách nhiệm xã hội đến gần hơn với đời sống.

hay mặt Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trung tá Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập đã trân trọng cảm ơn Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh và Hoa hậu quốc tế Soe Myintzu Lwin

Thay mặt Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trung tá Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập đã trân trọng cảm ơn Hoa hậu Phan Kim Oanh, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh và Hoa hậu quốc tế Soe Myintzu Lwin đã đến chúc mừng 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên.

Về sự phối hợp trong các hoạt động xã hội tình nghĩa thời gian qua. Trung tá Đỗ Trần Quân đã gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến sự đồng hành, sẻ chia của các Hoa hậu trên mọi nẻo đường thiện nguyện.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Phan Oanh Media, Chủ tịch Hoa hậu Văn hóa Thế giới – Miss Multicultural World

"Sứ mệnh của các Hoa hậu là đại diện cho vẻ đẹp toàn diện bao gồm ngoại hình, trí tuệ và lòng nhân ái; đó cũng là trách nhiệm của những người làm báo An ninh Thủ đô - luôn nỗ lực lan tỏa cảm hứng, thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đồng thời quảng bá văn hóa truyền thống, hình ảnh Thủ đô - Thành phố vì hoà bình, điểm đến an ninh hàng đầu, thân thiện và mến khách với bạn bè quốc tế" - Trung tá Đỗ Trần Quân chia sẻ tại cuộc gặp.

Phó trưởng Ban Biên tập Đỗ Trần Quân hy vọng, trong thời gian tới, các Hoa hậu sẽ tiếp tục cùng An ninh Thủ đô viết tiếp hành trình nhân ái, thắt chặt mối quan hệ hợp tác gắn kết để triển khai thêm nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại buổi gặp gỡ, Hoa hậu quốc tế Soe Myintzu Lwin quốc tịch Myanmar – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt, cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của cô đối với Công an Hà Nội.

Hoa hậu quốc tế Soe Myintzu Lwin quốc tịch Myanmar – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026)

Tối 29-6-2026, sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Văn hóa thế giới tại Nhà hát Hồ Gươm, Soe Myintzu Lwin, đã có chuyến tham quan, trải nghiệm các địa điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trong lúc di chuyển, Hoa hậu Soe Myintzu Lwin không may bị thất lạc 1 túi xách cầm tay, bên trong có 1 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max cùng một số tài sản cá nhân quan trọng.

Sự việc được báo lên Công an phường Hoàn Kiếm, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó, ngày 1-7-2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác định được người nhặt được tài sản, thu hồi đầy đủ và tổ chức trao trả cho Hoa hậu Soe Myintzu Lwin trước thời điểm cô lên đường trở về Myanmar. Xúc động khi nhận lại tài sản, Soe Myintzu Lwin đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hoàn Kiếm và Công an thành phố Hà Nội.

Tại toà soạn ANTĐ, Hoa hậu Soe Myintzu Lwin chia sẻ những ấn tượng của cô về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng để lại trong cô ấn tượng sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần dân của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Hoa hậu đến từ Myanmar bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an Hà Nội và cho rằng những việc làm tận tâm, cụ thể, thiết thực như vậy chính là điều tạo nên niềm tin của nhân dân và du khách nước ngoài đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh – Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Chia sẻ tại cuộc gặp, các Hoa hậu cũng gửi lời chúc An ninh Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh của một tờ báo lực lượng, đồng thời không ngừng đổi mới để phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ, những giá trị cốt lõi như tính chính xác, trách nhiệm, nhân văn và sự gần gũi với đời sống vẫn là nền tảng để một tờ báo giữ được niềm tin của công chúng.

Chuyến thăm không chỉ là hoạt động giao lưu, chúc mừng nhân ngày truyền thống mà còn tiếp tục khẳng định sự gắn kết giữa An ninh Thủ đô với những cá nhân, tổ chức luôn hướng về cộng đồng. Từ những trang báo đến những hành động sẻ chia và trách nhiệm xã hội đang góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân và một nền báo chí luôn đồng hành cùng nhân dân.