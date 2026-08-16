Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026 – Lan toả thông điệp hành động xanh

ANTD.VN - Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) phối hợp cùng UBND Phường Bình Phú tổ chức họp báo công bố Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026 (Green Food Festival 2026) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30/8/2026 tại Công viên Bình Phú, phường Bình Phú, TP.HCM.

Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM lần thứ 3 tổ chức với chủ đề “Chọn ẩm thực Xanh vì Tương lai xanh” đánh dấu một bước chuyển quan trọng: từ một sự kiện giới thiệu văn hóa và món ăn chay, hướng tới một không gian thúc đẩy hệ sinh thái Ẩm thực Xanh – Tiêu dùng Xanh – Nông nghiệp xanh - Du lịch Xanh – Kinh tế Xanh, nơi những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ trên bàn ăn có thể trở thành những hành động thiết thực đối với sức khỏe, môi trường và sự phát triển bền vững.

Sau 2 hai mùa tổ chức, Lễ hội ẩm thực chay TPHCM đã tạo ra những dấu ấn nổi bật

Theo thông tin chính thức từ Ban Tổ Chức, Lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 24 đến 30/8/2026 tại Công viên Bình Phú, phường Bình Phú, TP.HCM trên diện tích 7,3 hecta và dự kiến thu hút trên 350.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.Toàn bộ gần 200 gian hàng đã được các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch, sản phẩm tiêu dùng xanh, công nghệ và các giải pháp phục vụ ngành F&B,…đăng ký hết.

Lễ hội năm nay hướng đến một không gian ẩm thực xanh, nơi những món chay truyền thống và hiện đại, healthy food, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, sản phẩm OCOP và nông sản Việt cùng hội tụ. Không chỉ thưởng thức ẩm thực, người dân và du khách còn có cơ hội gặp gỡ các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp, tìm hiểu những sản phẩm mới và tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, xúc tiến thương mại....

Một điểm chú ý khác của lễ hội năm nay là tinh thần sống xanh được đưa vào rất nhiều hoạt động thực tế, từ giảm phát thải, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng không gian Zero Waste, tái chế rác thải thực phẩm cho đến khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, ẩm thực không chỉ là câu chuyện của món ngon mà còn gắn với sức khỏe, môi trường và cách chúng ta lựa chọn tiêu dùng mỗi ngày.

Đặc biệt, sự kiện còn diễn ra trong dịp Rằm tháng Bảy, được kỳ vọng trở thành một “điểm hẹn chay – xanh” giàu ý nghĩa văn hóa và cộng đồng của người dân TP.HCM, đồng thời là điểm đến trải nghiệm ẩm thực dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Những hoạt động như: Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp với ba nội dung Đại sứ Phở Chay 2026, Đại sứ Bún Chay 2026 và Đại sứ Bánh xèo Chay 2026; Hội thi Ẩm thực Chay Sinh viên với ba nội dung Phở Chay Sinh viên 2026, Bún Chay Sinh viên 2026 và Bánh Xèo Chay Sinh viên 2026…sẽ diễn ra liên tục từ ngày 24/8/2026.

Nhiều hoạt động sẽ được diễn ra trong 7 ngày lễ hội

Đặc biệt, ngày 29/8 sẽ là một trong những ngày mang nhiều giá trị nhân văn nhất của lễ hội với chương trình “Kết nối yêu thương – Gieo mầm hạnh phúc”. Ban tổ chức dự kiến trao 200 phần quà nhu yếu phẩm đến những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức đại tiệc chay miễn phí “Vị chay – ngàn nụ cười” phục vụ 500 suất ăn chay do Hội Đầu bếp TP.HCM trực tiếp chế biến và phục vụ. Đặc biệt, 30 suất “Học bổng Đầu bếp Xanh” toàn phần cũng sẽ được triển khai, tạo cơ hội cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn được học nghề bếp chuyên nghiệp, có thêm cơ hội việc làm và hướng đến một sinh kế bền vững trong tương lai.

Tiếp đó là Ngày hội Môi trường Xanh với Ngày hội Tái chế Rác thải và workshop Ngày hội Gia đình Xanh. Đặc biệt, hoạt động “Nghệ thuật trồng cây không chậu với xơ dừa” sẽ tạo không gian để cha mẹ và các bạn nhỏ cùng trải nghiệm, tìm hiểu về phân loại rác, tái chế, trồng rau sạch tại nhà và hình thành những thói quen xanh từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.

Xuyên suốt 7 ngày diễn ra lễ hội, mỗi tối từ 19 giờ đến 22 giờ, sân khấu chính còn có các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Đồng hành cùng Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026 là các Đại sứ có cùng định hướng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng gồm Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà – Hoa hậu môi trường Việt Nam; Hoa hậu Phan Thị Mơ - Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018… Các Đại sứ sẽ cùng lan tỏa thông điệp “chọn Ẩm thực xanh – vì tương lai xanh”, đưa những câu chuyện về bảo vệ môi trường, sống lành mạnh, văn hóa ẩm thực và du lịch xanh đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục đưa ẩm thực chay Việt Nam đến gần hơn với người dân và du khách, mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp, quảng bá nông sản Việt, đồng thời lan tỏa những lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm đối với sức khỏe, cộng đồng và môi trường.

Các Đại sứ của chương trình Lễ hội Ẩm thực Chay TP.HCM 2026

Ông Nguyễn Tấn Việt – Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) chia sẻ: “Sau hai kỳ tổ chức, chúng tôi nhận ra câu chuyện không còn dừng lại ở việc ăn chay. Điều lớn hơn là cách người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm, cách doanh nghiệp sản xuất, cách nhà hàng chế biến và cách cộng đồng ứng xử có trách nhiệm hơn với thực phẩm. Vì vậy, Green Food Festival 2026 được FBA định hướng từng bước từ một lễ hội ẩm thực trở thành không gian thúc đẩy và kết nối hệ sinh thái Ẩm thực Xanh & phát triển bền vững”.