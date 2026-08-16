Nhà Chiến mã đưa nghệ thuật dân gian lên sân khấu, bứt phá giành vị trí top 1 Công diễn 2

ANTD.VN - Nối tiếp sự gay cấn với trận đối kháng đầu tiên ở tập 6, tập 7 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đưa khán giả đến với Vòng đối kháng 2 của Công diễn 2. Bốn Nhà bao gồm Long mã, Thám hiểm, Chiến mã và Hiển nhiên đã mang đến những màn so tài bùng nổ cả về mặt tư duy dàn dựng, chuyên môn âm nhạc lẫn thông điệp nghệ thuật nhân văn.

Theo quy tắc thi đấu, ở lượt 2 này 4 nhà chia thành 2 cặp đấu trực tiếp dựa trên kết quả của vòng 1 (không trùng đối thủ cũ). Lượt đấu thứ nhất là cuộc so tài giữa Nhà Long mã và Nhà Thám hiểm, lượt đấu thứ hai là màn chạm trán giữa Nhà Chiến mã và Nhà Hiển nhiên. Tổng điểm bình chọn từ khán giả qua 2 vòng đối kháng sẽ xác định 2 Nhà an toàn và 2 Nhà nguy hiểm. Nếu nhà sở hữu thẻ đỏ không lọt vào top 2 an toàn, 1 thành viên của nhà đó sẽ lập tức bị loại dựa trên Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân.

Trận đối kháng 1:

Lượt đấu đầu tiên mở màn với những thông điệp chiều sâu về tâm lý và tình bạn. Trình diễn ca khúc "Mời buồn sang chơi", Nhà Long mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng, It’s Charles. mang đến góc nhìn sâu sắc của giới trẻ trong kỷ nguyên mạng xã hội - nơi con người vô thức đeo lên mình lớp mặt nạ hạnh phúc, “tôi ổn” để rồi nỗi buồn trở thành gánh nặng khi quá tải.

Đối đầu với Nhà Long mã, Nhà Thám hiểm gồm Thỏ (Da LAB), Thơm (Da LAB), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền gửi tới khán giả ca khúc quyến rũ, trưởng thành "Người về nơi đâu". Là diễn viên duy nhất trong đội hình quy tụ toàn giọng ca tên tuổi, Lê Xuân Tiền ban đầu không tránh khỏi sự tự ti. Tuy nhiên, anh đã nhận được sự nâng đỡ và cổ vũ tuyệt đối từ các đồng đội. Thủ lĩnh Hoàng Tôn khẳng định: "Sao lại phải gượng ép hát như một ca sĩ chuyên nghiệp? Tôn thấy chất giọng của Tiền rất ấm, có lực và em hoàn toàn có đủ khả năng để làm tốt”. Anh cũng cho biết vì muốn Tiền có sự đổi mới sau 3 công diễn liên tiếp ở nhóm perform nên đã quyết định mời Tiền vào đội vocal.

Trận đối kháng 2:

Lượt đấu thứ hai chứng kiến sự thăng hoa của nghệ thuật truyền thống và sự kiên cường vượt qua biến cố. Nhà Chiến mã gồm Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy, BB Trần làm mới bài dân ca Nam Bộ quen thuộc "Chim sáo ngày xưa", các nghệ sĩ tâm huyết với quyết tâm đưa loại hình nghệ thuật Múa rối nước truyền thống lên sân khấu. Trong quá trình dàn dựng, Thanh Duy đảm nhận vai trò phân chia các đoạn hát và hướng dẫn thanh nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho đồng đội: “Trước đây Chung nghĩ Duy chỉ là một ca sĩ, nhưng khi làm việc chung mới thấy bạn mang tư duy của một giảng viên thanh nhạc thực thụ. Chung rất ngưỡng mộ Duy vì bạn vừa thị phạm chuẩn xác, vừa truyền đạt dễ hiểu để mọi người nắm bắt và thực hiện theo một cách tự nhiên nhất”.

Bám sát chủ đề “Đi qua vùng tối sáng”, anh tài Đại Nghĩa đã đưa ra ý tưởng kết hợp múa rối nước nhằm tôn vinh những người nghệ sĩ cống hiến thầm lặng. Để có màn trình diễn chỉn chu, các thành viên đã kiên trì tập luyện tại Nhà hát múa rối nước. Nguyễn Văn Chung chia sẻ về sự vất vả khi phải ngâm mình dưới nước lạnh nhiều giờ, điều khiển những con rối nặng nề: “Chỉ khi trực tiếp bắt tay vào làm, mình mới thấu hiểu hết những vất vả mà các nghệ sĩ phải trải qua. Họ phải ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới nước, dùng từng động tác tay khéo léo, tinh tế để thổi hồn cho những chuyển động của con rối trở nên mượt mà”.

Ở phần thi đối ứng, Nhà Hiển nhiên (Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh) mang đến bản phối hoài niệm cho bản hit huyền thoại 'Tan biến' của M4U. Cả nhóm gặp bất lợi rất lớn khi hầu hết các thành viên đều bị ốm, đau họng và thậm chí tắt tiếng 1-2 ngày trước giờ thi đấu. Duy Khánh chia sẻ: “Khánh nghĩ cả team sẽ cùng cố gắng luyện tập và có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý để lấy lại giọng”. Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của ca sĩ gốc Đinh Mạnh Ninh cùng đoạn rap viết mới do Toki Thành Thỏ sáng tác, Nhà Hiển nhiên đã kiên cường hoàn thành phần trình diễn đầy cảm xúc.

Kết quả Công diễn 2: Lê Xuân Tiền nghẹn ngào chia tay

Khép lại các phần thi đấu, Nhà Chiến mã xuất sắc vươn lên dẫn đầu Công diễn 2 với tổng điểm hỏa lực áp đảo 4210 điểm, lọt vào Top 2 an toàn và xóa thẻ đỏ thành công. Tại Mật thất lửa, kết quả xác định Nhà Long mã an toàn, trong khi Nhà Hiển nhiên và Nhà Thám hiểm rơi vào vùng nguy hiểm.

Căn cứ vào bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân, anh tài Lê Xuân Tiền (Nhà Thám hiểm) là người phải dừng bước. Trong khoảnh khắc chia tay, Lê Xuân Tiền rưng rưng xúc động: “Tiền cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được gọi là 'anh tài Lê Xuân Tiền'. Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất trên hành trình cuộc đời mình chứ không riêng gì chặng đường làm nghệ thuật. Được trở thành một phần của K26 và 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' là một vinh dự lớn. Nơi đây thật sự 'hợp nguồn nước' với Tiền, cho Tiền một hành trình tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng rực rỡ”.

Lê Xuân Tiền dừng chân sau tập 7 của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Bày tỏ niềm tiếc nuối trước sự ra về của đồng đội, Mew Amazing nghẹn ngào: “Họ có thể rời bước khỏi cuộc thi, nhưng trong tâm trí chúng tôi, họ chưa từng chia tay. Những kỷ niệm, câu chuyện chuyện trò lúc đêm muộn hay những ước mơ còn dở dang của họ tại ký túc xá này, chúng tôi vẫn trân trọng lưu giữ và sẽ cố gắng viết tiếp thay họ.”

Khởi động Công diễn 3: Mở ra 6 đội hình mới

Ngay sau khi kết thúc Công diễn 2, chương trình khởi động quy trình lập đội cho Công diễn 3 với 6 Nhà (mỗi Nhà 5 thành viên). Tám ứng viên cho vị trí Thủ lĩnh bao gồm 2 Chiến tướng Jun Phạm, Hà An Huy cùng 6 Anh Tài nhận được sự tín nhiệm cao nhất qua bình chọn kín: Cheng, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Will, Huỳnh Lập và Thái VG.

Trong vòng 10 phút, các ứng viên phải tiếp cận 13 anh tài tự do có điểm hỏa lực cao nhất để thuyết phục 2 thành viên về đội. Sáu ứng viên hoàn thành việc chiêu mộ nhanh nhất sẽ bảo vệ thành công vị trí Thủ lĩnh.

Khép lại tập 7 với muôn vàn cung bậc cảm xúc, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" không chỉ chứng kiến những màn tranh tài nảy lửa hay sự bứt phá đầy bản lĩnh của các anh tài, mà còn chạm tới trái tim người xem bằng những thông điệp nghệ thuật cùng tinh thần anh em.

Dù hành trình của Anh Tài Lê Xuân Tiền đã tạm dừng lại nhưng ngọn lửa đam mê, tình anh em gắn kết và những giấc mơ còn dở dang sẽ tiếp tục được các anh tài còn lại viết tiếp. Sự tái lập đội hình kịch tính cho Công diễn 3 hứa hẹn sẽ mở ra những chương thi đấu bùng nổ, rực rỡ và bất ngờ hơn nữa trong các tập tiếp theo.