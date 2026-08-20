The Face Vietnam 2026 khởi động, top 37 thí sinh xuất sắc chính thức lộ diện

Đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ, The Face Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là bệ phóng cho hàng loạt tên tuổi người mẫu hàng đầu, đồng thời mở ra một cột mốc mới trong hành trình tìm kiếm và kiến tạo thế hệ người mẫu quảng cáo mới chuyên nghiệp, bắt kịp xu hướng thời đại mới.

Bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình The Face Vietnam 2026 trả lời câu hỏi của các đơn vị truyền thông báo chí

The Face Vietnam là một chương trình truyền hình thực tế được công ty MultiMedia JSC mua bản quyền từ The Face của Mỹ do Siêu mẫu đình đám thế giới - Naomi Campbell sáng lập. Sau sự thành công rực rỡ của mùa giải năm 2023, The Face Vietnam 2026 chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, bắt kịp xu hướng thời đại mới.

The Face Vietnam 2026 tiếp tục đổi mới hệ thống thử thách, cách thức tuyển chọn và tiêu chí đánh giá, hướng đến việc tìm kiếm gương mặt đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường quảng cáo đương đại.

Mentor H'Hen Niê khoe vẻ đẹp thanh thoát trong sắc trắng tinh khôi

Tại sự kiện, bà Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình The Face Vietnam chia sẻ: “Qua hai mùa tổ chức trong 8 năm qua, chương trình đã phát hiện và đào tạo nhiều gương mặt “vàng” cho làng thời trang Việt Nam. Đó cũng là điều chúng tôi tự hào nhất khi nhìn lại hành trình này. Nhưng The Face Vietnam chưa bao giờ chỉ là một chương trình truyền hình. Chúng tôi muốn tạo nên một giấc mơ lớn mang theo những giấc mơ nhỏ.

Và năm 2026, giấc mơ ấy còn được mở rộng hơn nữa. Tôi rất vui được chia sẻ một thông tin đặc biệt: MultiMedia JSC đã chính thức nắm giữ bản quyền chương trình The Face Asia. Đây không chỉ là một tin vui với chúng tôi, mà còn là bước tiến mới trong hành trình đưa những gương mặt Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Và hôm nay, tôi có thể chính thức nói rằng: The Face Vietnam 2026 đã trở lại!”.

Mentor Anh Thư cùng học trò cưng - đương kim Quán quân The Face Vietnam 2026 - Huỳnh Tú Anh

Dàn ban giám khảo kỳ cựu – những tên tuổi sở hữu dấu ấn đậm nét cả về chuyên môn lẫn cá tính – tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý của The Face Vietnam 2026. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong vai trò Host cùng dàn Huấn luyện viên gồm siêu mẫu, diễn viên Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và hoa hậu H’Hen Niê sẽ trực tiếp đồng hành, dẫn dắt và đào tạo các thí sinh. Với kinh nghiệm và màu sắc riêng, bộ tứ được kỳ vọng mang đến những màn tranh tài quyết liệt, đồng thời tìm kiếm và định hình thế hệ gương mặt thương hiệu mới cho thị trường thời trang, quảng cáo Việt Nam.

Có mặt tại họp báo The Face Vietnam 2026, hai Quán quân Mạc Trung Kiên – The Face Vietnam 2018 và Huỳnh Tú Anh – The Face Vietnam 2023 đã có màn tái xuất đặc biệt trên sân khấu, cùng nhìn lại hành trình trưởng thành sau cuộc thi.

Mentor Võ Hoàng Yến gây bất ngờ với màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu họp báo

Tại buổi họp báo, Top 37 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hàng ngàn “đối thủ nặng ký” để có màn “chào sân” đầy ấn tượng trước công chúng. Với những bước catwalk đầy tự tin, phong cách cá nhân được đầu tư chỉn chu, mỗi thí sinh như một mảnh ghép độc đáo mang màu sắc cá tính khác nhau. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một “bản giao hưởng thị giác” đầy cảm xúc, khẳng định chất lượng thí sinh năm nay chính là kết quả từ quá trình tuyển chọn khắt khe giữa hàng ngàn hồ sơ trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, với màn thể hiện bản thân vô cùng đặc sắc tại buổi họp báo, Top 37 thí sinh xuất sắc được đánh giá cao dự rằng sẽ là những nhân tố đem lại màu sắc mới mẻ cho The Face Vietnam năm nay. Những cái tên gây ấn tượng mạnh với màn “chào sân” ghi dấu ấn tại sân khấu họp báo The Face Vietnam 2023 như: Mai Bảo Vinh, Nguyễn Huỳnh Nhựt, Bùi Lê Mai Hương, Võ Đặng Duy Luân, bộ ba Henri Đinh - Emma Nhất Khanh - Evy, Lãnh Thanh, Vũ Hà An (Tô Đát Kỷ), Nguỵ Thuỳ Linh, Trần Anh Thư (Thư Thor),…..

Đương kim Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh và Quán quân The Face Vietnam 2018 - Mạc Trung Kiên chia sẻ tại sự kiện

Với sự đầu tư chỉn chu về format, thử thách cùng dàn huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, The Face Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến một mùa giải bùng nổ và gay cấn hơn bao giờ hết. Cùng chờ xem các vị Mentor sẽ đưa ra chiến thuật gì để "chiêu mộ" nhân tài về với đội của mình? Những màn tranh giành và đối đầu nào sẽ thực sự bùng nổ? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập phát sóng đầu tiên của The Face Vietnam 2026.