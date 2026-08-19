"Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2026" tăng cường kết nối với điện ảnh quốc tế

ANTD.VN - "Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội" (HANIFF VIII) dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 28-11-2026 với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, từ mở rộng hoạt động chuyên môn, phát triển dự án đến tăng cường kết nối với điện ảnh quốc tế, hướng tới một kỳ Liên hoan có dấu ấn rõ hơn trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Sau 7 kỳ tổ chức, HANIFF đang được định hướng không chỉ là nơi giới thiệu những tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế, mà còn trở thành điểm gặp gỡ của các nhà làm phim, chuyên gia và những người hoạt động trong ngành. Theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL, HANIFF VIII dự kiến có các chương trình phim dự thi và không dự thi, tọa đàm chuyên ngành, chương trình đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh trẻ, hoạt động "Chợ dự án làm phim", triển lãm, chiếu phim tại chỗ, chiếu phim lưu động cùng các hoạt động giao lưu.

Khoảng 300 tác phẩm từ nhiều khu vực trên thế giới

HANIFF VIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 28-11-2026 Một tín hiệu đáng chú ý từ quá trình chuẩn bị HANIFF VIII là lượng phim quốc tế gửi về Liên hoan. Theo Hội đồng sơ tuyển, đến tháng 6-2026, khoảng 300 tác phẩm từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi đã được gửi tới. Đây mới là số phim đăng ký để Hội đồng xem xét, chưa phải danh sách chính thức của HANIFF VIII, nhưng phần nào cho thấy sức hút và phạm vi kết nối ngày càng rộng của Liên hoan. Từ nguồn phim này, Hội đồng sơ tuyển sẽ lựa chọn những tác phẩm phù hợp cho các chương trình dự thi và không dự thi. Đằng sau con số 300 tác phẩm không chỉ là một cuộc tuyển chọn về chất lượng, mà còn mở ra cơ hội để điện ảnh Việt Nam được đặt cạnh nhiều cách làm phim, cách kể chuyện khác nhau. Cùng với phim, HANIFF VIII tiếp tục dành không gian cho những người đang bước vào nghề thông qua chương trình đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh trẻ "HANIFF Campus" và "Chợ Dự án làm phim". Đây là những hoạt động hướng nhiều hơn tới quá trình hình thành một bộ phim, từ ý tưởng, phát triển dự án đến gặp gỡ các chuyên gia và những người có kinh nghiệm trong ngành. Với các nhà làm phim trẻ, những cuộc gặp gỡ như vậy có thể mở ra thêm cơ hội học hỏi, hợp tác và tiếp cận mạng lưới điện ảnh quốc tế. Cũng từ quá trình tuyển chọn này, những câu hỏi về điện ảnh Việt Nam khi bước ra thế giới được kỳ vọng đặt ra rõ hơn. Đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển HANIFF VIII cho rằng, điện ảnh Việt Nam còn thiếu sự đa dạng và tính trực diện trong cách kể chuyện, vốn được xem là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khán giả quốc tế. Nhìn ở góc độ này, HANIFF không chỉ là nơi các bộ phim được lựa chọn, trình chiếu và trao giải. Việc đưa điện ảnh Việt Nam vào cùng một không gian với những tác phẩm đến từ nhiều quốc gia cũng tạo ra một cuộc đối thoại cần thiết về việc chúng ta đang kể những câu chuyện gì, kể như thế nào và điều gì có thể giúp những câu chuyện ấy vượt ra khỏi thị trường trong nước.

Hướng tới một HANIFF có dấu ấn quốc tế rõ hơn

HANIFF khẳng định vị thế ngày càng rõ nét qua các kỳ tổ chức

Điểm mới đáng chú ý khác của HANIFF VIII là lần đầu tiên "Chợ phim" được đưa vào khuôn khổ Liên hoan. Hoạt động này hướng tới kết nối các nhà sản xuất, phát hành, đầu tư và những đối tác trong ngành, mở thêm không gian giao thương và hợp tác cho điện ảnh.

Sự xuất hiện của "Chợ phim" cho thấy định hướng của HANIFF đang được mở rộng. Bên cạnh một liên hoan phim với trọng tâm là tác phẩm, nghệ sĩ và giải thưởng thì Ban tổ chức cũng mong muốn hình thành thêm những hoạt động có khả năng kết nối các khâu khác nhau của ngành điện ảnh, từ phát triển dự án, sản xuất đến phát hành và tiếp cận thị trường.

Theo Bộ VHTT&DL, HANIFF VIII được định hướng xây dựng trở thành một thương hiệu điện ảnh có uy tín ở cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với cộng đồng điện ảnh quốc tế. Hà Nội tiếp tục giữ vị trí trung tâm của sự kiện. Bên cạnh việc tổ chức các chương trình phim, Liên hoan còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, chiếu phim và những chương trình dành cho khách mời quốc tế. Đây cũng là hướng gắn HANIFF với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội.