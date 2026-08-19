Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng ca sĩ Mỹ Linh và Phương Vy kể chuyện bằng âm nhạc

ANTD.VN - Bản mashup "We Are Vietnam" - "We Are the World" trở thành điểm nhấn tại show Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI) diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng) - địa điểm tổ chức chính thức các hoạt động của Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World lần thứ 73 tại Hải Phòng, Việt Nam.

Ngày 19/8, Ca sĩ Phương Vy chia sẻ đoạn video ghi lại phần biểu diễn tại Vietnam Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI), thuộc khuôn khổ Miss World lần thứ 73. Chương trình diễn ra tối 18/8 tại quảng trường biển Dragon Beach, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

“Hôm qua mọi người có xem bài We Are Vietnam Vy hát trong Miss World không? Lên nhạc và các hoa hậu bước ra là nổi da gà luôn”, Phương Vy viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Phương Vy và màn trình diễn bản mashup "We Are Vietnam" - "We Are the World"

Phần trình diễn của Phương Vy được đặt ở màn kết, sau hai tiết mục của Ari Quế Anh và Mỹ Linh. Nữ ca sĩ thể hiện bản mashup We Are Vietnam - We Are the World, kết hợp một sáng tác của Tata Nguyễn với ca khúc nổi tiếng do Michael Jackson và Lionel Richie đồng sáng tác.

Theo kịch bản, màn kết có sự tham gia của Phương Vy, 111 thí sinh Miss World cùng Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Lương Thùy Linh, Nam vương Thế giới Danny Mejía và Phạm Tuấn Ngọc.

Khi giai điệu We Are Vietnam vang lên, các thí sinh lần lượt trở lại sân khấu. Hai tiếng “Việt Nam” được đặt ở điểm cao trào, giữa đội hình những người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoảnh khắc này giúp màn trình diễn vượt khỏi vai trò một tiết mục âm nhạc thông thường.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, ý tưởng kết hợp ""We Are Vietnam" với "We Are the World" đến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Hai bài hát được nối bằng thông điệp từ niềm tự hào dân tộc đến tinh thần kết nối toàn cầu. Việt Nam là điểm khởi đầu, trong khi thế giới trở thành không gian chung nơi các nền văn hóa gặp gỡ.

Bản phối mở đầu bằng những giai điệu hướng về Việt Nam, sau đó mở rộng sang tinh thần cộng đồng của We Are the World. Cách sắp xếp này phù hợp với bối cảnh 111 thí sinh quốc tế cùng đứng trên một sân khấu tại Việt Nam.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam sử dụng hình ảnh các hành tinh để thể hiện sự kết nối giữa các châu lục. Mỗi khối cầu mang màu sắc riêng, tượng trưng cho những nền văn hóa và cá tính khác nhau. Theo Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ý tưởng để hai tiếng “Việt Nam” vang lên giữa dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới cũng thể hiện dụng ý quảng bá của Ban tổ chức. Các người đẹp không chỉ đến Việt Nam để tranh tài. Họ trực tiếp mặc thiết kế Việt, trải nghiệm cảnh quan, văn hóa và trở thành những người mang hình ảnh nước chủ nhà đến cộng đồng quốc tế.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam sử dụng hình ảnh các hành tinh để thể hiện sự kết nối giữa các châu lục. Mỗi khối cầu mang màu sắc riêng, tượng trưng cho những nền văn hóa và cá tính khác nhau

Đây cũng là điều đạo diễn Hoàng Nhật Nam kỳ vọng sau đêm diễn. Với 111 thí sinh, mỗi hình ảnh được chia sẻ có khả năng tiếp cận một nhóm công chúng khác nhau. Từ sân khấu Đồi Rồng, câu chuyện về Việt Nam tiếp tục được lan tỏa qua trang cá nhân và các nền tảng của Miss World.

Ari Quế Anh thể hiện "The only you", sáng tác của Đỗ Hoàng Long, hòa âm và phối khí bởi Nguyễn Hoàng Duy. Tiết mục được dàn dựng với hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện từ ôtô, cầm hoa cưới và bước ra giữa đường băng. Giọng hát ngọt ngào của Quế Anh mở ra không gian bộ sưu tập tiệc cưới gây choáng ngợp.

Ari Quế Anh thể hiện "The only you", sáng tác của Đỗ Hoàng Long, hòa âm và phối khí bởi Nguyễn Hoàng Duy

Diva Mỹ Linh tiếp nối bằng "Gió và lá cây". Ca khúc sử dụng phần nhạc của Edward William Elgar, được nhạc sĩ Dương Thụ viết lời Việt. Giọng hát của Mỹ Linh tạo khoảng lắng giữa chương trình, cân bằng với những phần trình diễn có tiết tấu nhanh.

Diva Mỹ Linh tiếp nối bằng "Gió và lá cây". Ca khúc sử dụng phần nhạc của Edward William Elgar, được nhạc sĩ Dương Thụ viết lời Việt

Phương Vy đảm nhận tiết mục cuối với yêu cầu khác biệt. Nữ ca sĩ không chỉ trình bày một ca khúc mà còn dẫn dắt thời điểm 111 thí sinh cùng trở lại sân khấu. Nhịp nhạc, vị trí xuất hiện của các người đẹp, hệ thống phun nước và pháo hoa phải được phối hợp theo cùng một kịch bản.

Phương Vy đảm nhận tiết mục cuối với yêu cầu khác biệt. Nữ ca sĩ không chỉ trình bày một ca khúc mà còn dẫn dắt thời điểm 111 thí sinh cùng trở lại sân khấu.

Vietnam Beauty Fashion Fest XVI đã trải qua nhiều mùa tổ chức. Theo Hoàng Nhật Nam, áp lực lớn nhất của mỗi mùa là tìm ra cách kể chuyện mới. Ở chương trình lần này, bài toán khó còn nằm ở việc phân tuyến, trao đổi với Tổ chức Miss World và làm việc cùng 111 thí sinh có kỹ năng, ngôn ngữ, cá tính khác nhau.

Sau chương trình tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 111 thí sinh tiếp tục hành trình Miss World tại Việt Nam. Điều Ban tổ chức kỳ vọng không chỉ là dấu ấn của một đêm diễn, mà còn là những câu chuyện về Việt Nam được các đại diện mang theo và chia sẻ với khán giả thế giới.