Phim "Phù sa" lên sóng VTV1, kể câu chuyện về những người trẻ yêu quê hương

ANTD.VN - Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, “Phù Sa” là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất, xoay quanh những biến động của một xóm nhỏ ven sông Tiền trước sạt lở, đất đai và những thay đổi trong đời sống. Bộ phim đặt ra câu hỏi về sinh kế, sự dịch chuyển của người trẻ và cách một vùng quê có thể phát triển mà không đánh mất chính mình.

Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, "Phù sa" là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất sẽ ra mắt khán giả trong tháng 8 này. Không chỉ mở ra một không gian mới mẻ, những thước phim còn chạm tới những vấn đề rất gần với đời sống hôm nay như: sạt lở, đất đai, sinh kế, sự dịch chuyển của người trẻ và câu hỏi làm thế nào để một vùng quê có thể phát triển mà không đánh mất chính mình. Phim sẽ lên sóng đến với khán giả vào khung giờ 21h thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1 từ ngày 18-8-2026.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện về xóm Bình Hòa ở ven sông Tiền, nơi tình trạng sạt lở xảy ra liên tiếp, nhà cửa và vườn tược đứng trước nguy cơ biến mất, giá đất đi xuống, người trẻ tính chuyện rời quê, một câu hỏi lớn hơn cũng xuất hiện: "Nếu không bán đất, không bỏ xứ, người dân sẽ sống bằng gì trên chính mảnh đất của mình?".

Tuy nhiên sạt lở trong phim không chỉ là một biến động của tự nhiên mà còn kéo theo những thay đổi trong tâm lý và đời sống cộng đồng. Khi những lời đồn về đất mất giá xuất hiện, "cò đất" bắt đầu tìm đến, nhiều gia đình đứng trước lựa chọn bán tài sản để tìm một nơi khác mưu sinh. Với một vùng quê mà đất đai gắn chặt với sinh kế và ký ức của nhiều thế hệ, mất đất đồng nghĩa với nguy cơ mất cả cách sống vốn có.

Giữa lúc Bình Hòa bất an thì một người trẻ quyết định trở về vùng quê này sau một thời gian ở thành phố. Đó là Phù Sa, một cô gái năng động, thông minh, giàu tình cảm, có tư duy hiện đại và luôn mong muốn dùng kiến thức của mình để quảng bá những giá trị quê hương, tạo sinh kế cho người dân Bình Hòa. Thay vì tìm cách rời quê, cô muốn tìm một cách khác để người dân có thể ở lại. Ý tưởng của Phù Sa là phát triển cây ca cao, nâng giá trị nông sản và tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn của quê hương. Với cô, câu chuyện không dừng ở chuyện trồng một loại cây mới mà là tìm kiếm một sinh kế đủ tốt để người trẻ không phải tha hương.

Nhân vật Phù Sa do Trúc Mây đảm nhận, đại diện cho một cách nhìn khá khác về quê hương. Cô không muốn giữ đất chỉ vì đó là tài sản của cha ông, mà muốn biến chính mảnh đất ấy thành nguồn lực để người dân có thể tiếp tục sống. Nhưng một ý tưởng dù xuất phát từ mong muốn tốt đẹp vẫn phải đối diện với những lợi ích, hoài nghi và toan tính khác nhau trong một cộng đồng nhỏ

Trong khi đó, nhân vật Chơn là người nhìn sự việc từ một phía khác. Người thợ máy do Lê Minh Thành thủ vai không nói nhiều, tính tình có phần cộc cằn nhưng sống tình nghĩa và có trách nhiệm. Anh cũng muốn Bình Hòa tốt lên, nhưng không dễ tin vào những thay đổi quá nhanh.

Nếu như cô gái Phù Sa quan tâm đến việc tìm cơ hội phát triển thì Chơn lại chú ý tới những dấu hiệu bất thường bên bờ sông. Những vết nứt, những đoạn bờ bị khoét sâu khiến anh đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự của những vụ sạt lở. Sự khác biệt giữa hai người không đơn thuần là bất đồng về cách làm. Một bên nhìn vào khả năng phát triển phía trước, một bên muốn tìm cho ra sự thật đang diễn ra dưới mặt đất và bên dòng sông. Cả hai đều muốn giữ Bình Hòa, nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, họ càng phải đối diện với những vấn đề phức tạp hơn dự tính ban đầu.

Cùng với Phù Sa và Chơn, nhân vật tạo ra nhiều lớp nghĩa khác trong câu chuyện là Nghiệm, người gốc Bình Hòa trở về sau nhiều năm xa quê. Xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân thành đạt, lịch thiệp và hào phóng, Nghiệm nhanh chóng trở thành chỗ dựa của nhiều người. Anh hỗ trợ những gia đình khó khăn và đặc biệt quan tâm tới kế hoạch phát triển ca cao của Phù Sa. Nhân vật do Huỳnh Anh đảm nhận không dễ phân định rạch ròi giữa thiện ý và tham vọng. Đằng sau vẻ ngoài điềm đạm là một con người quyết liệt với mục tiêu, có khả năng che giấu cảm xúc và tác động tới những người xung quanh. Vì thế, sự xuất hiện của Nghiệm khiến câu chuyện về sinh kế và phát triển ở Bình Hòa dần mở sang những câu hỏi khác về lợi ích và niềm tin.

Không có nhân vật nào đứng ngoài những thay đổi của xóm nhỏ. Đó là Hai Phước, chủ vườn ca cao, bác ruột của Chơn, một người thẳng tính, sống nguyên tắc và nặng lòng với mảnh đất của gia đình; là Bảy Sang, con nuôi của ông Hai Phước, một người có tính cách ồn ào, bốc đồng, sĩ diện và có chút “khôn vặt”, nhưng thực chất lại luôn mang mặc cảm mình kém cỏi. Điều Sang cần nhất không hẳn là tiền mà là cảm giác được người khác coi trọng.

Trong cộng đồng ấy, bà Tư Mót - bà ngoại của Phù Sa lại là người có cái nhìn điềm tĩnh hơn. Gắn bó gần như cả đời với Bình Hòa, bà chứng kiến nhiều đổi thay của vùng đất và không dễ bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn. Hay Diễm Phương, bạn của Bảy Sang, lại là kiểu người thực tế, nhanh nhẹn và sắc sảo, sớm nhìn thấy khả năng từ kế hoạch của Phù Sa.

Những nhân vật khác như Tư Quận, Sáu Lém hay Bình Bốp góp phần mở rộng bức tranh cộng đồng. Nếu Tư Quận mang đến vẻ bộc trực, tưng tửng nhưng giàu tình cảm của một người dân xóm nhỏ, Sáu Lém lại nhạy với tâm lý đám đông và những lợi ích trước mắt. Còn Bình Bốp, một TikToker/vlogger tự do thích gây chú ý, đưa mạng xã hội vào đời sống Bình Hòa. Trong một cộng đồng vốn đã nhiều tin đồn và bất an, những nội dung câu view có thể khiến một câu chuyện bị đẩy đi xa hơn thực tế.

Theo đại diện êkip sản xuất, “Phù sa” không chỉ đặt câu hỏi về việc giữ đất hay bán đất. Bộ phim hướng tới vấn đề rộng hơn, đó là một vùng quê cần thay đổi như thế nào để người dân có thể sống được trên chính quê hương mình. Hành trình của các nhân vật cũng được đặt trong sự chuyển dịch đó. Họ phải lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và giá trị lâu dài, giữa tin vào một người có khả năng giải quyết mọi chuyện và tự tìm cách đứng trên đôi chân của mình.

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