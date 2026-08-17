Việt Nam được lựa chọn là điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới tại NZ Herald Readers’ Choice Awards 2026

ANTD.VN - Việt Nam vừa được vinh danh là điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới tại Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả NZ Herald Travel 2026, vượt qua nhiều quốc gia nổi tiếng về ẩm thực như Ý, Nhật Bản, Pháp và Thái Lan.

Theo Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Việt Nam giành vị trí số một trong hạng mục điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới tại NZ Herald Readers' Choice Awards 2026, do Southern Cross Travel Insurance tài trợ. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong bảng xếp hạng, Việt Nam đứng đầu danh sách 10 điểm đến được độc giả lựa chọn, tiếp đến là Ý, Nhật Bản, Thái Lan, Auckland, Singapore, Wellington, Melbourne, Pháp và Hawke's Bay. Giải thưởng được công bố trong bối cảnh trải nghiệm ẩm thực ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Theo những nghiên cứu gần đây trong ngành du lịch, gần 80% du khách quốc tế lựa chọn điểm đến nghỉ dưỡng dựa trên văn hóa ẩm thực địa phương. Đáng chú ý, xu hướng du lịch hiện nay cũng cho thấy du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm chân thực, gần gũi với đời sống bản địa thay vì chỉ tìm kiếm sự sang trọng.

Phở gà.

Các món ăn đường phố tại Việt Nam được khoảng 66% du khách ưa chuộng, trong khi các quán ăn khu phố và khu ẩm thực cũng thu hút khoảng 64%. Đây là lợi thế nổi bật của Việt Nam khi văn hóa ẩm thực đường phố đã trở thành một phần đặc trưng trong trải nghiệm khám phá đất nước. Lý giải sức hút của Việt Nam, nhà báo du lịch Ewan McDonald của tờ NZ Herald nhận định rằng dù một số món ăn Việt như phở, bánh mì hay nem rán,... đã phổ biến trên toàn cầu. Tuy nhiên, trải nghiệm thưởng thức ngay các món ăn này ngay tại Việt Nam vẫn mang lại những cảm nhận trọn vẹn và khác biệt.

Theo ông Ewan McDonald, ẩm thực Việt Nam gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa các loại rau thơm tươi, kết cấu giòn và những loại nước dùng đậm đà. Những món ăn này có thể được tìm thấy ở nhiều không gian khác nhau, từ các quán ăn vỉa hè đến những quán cà phê nhộn nhịp.

Bún ốc chuối đậu.

Nhà báo này cũng gợi ý du khách nên kết hợp hành trình khám phá ẩm thực với các tour tham quan chợ truyền thống và lớp học nấu ăn thực hành. Những hoạt động này giúp du khách thưởng thức món ăn, đồng thời tìm hiểu cách chế biến, nguyên liệu và câu chuyện văn hóa phía sau từng món ăn.

Bên cạnh những món ăn nổi tiếng, tờ NZ Herald cũng nhấn mạnh sự phong phú của ẩm thực Việt Nam theo từng vùng miền. Tại miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, các món ăn thường có hương vị thanh nhẹ, tinh tế và nổi bật vị tiêu. Trong khi đó, ẩm thực Huế ở miền Trung gây ấn tượng bởi vị đậm đà, cay nồng và cách chế biến cầu kỳ, gắn với truyền thống ẩm thực cung đình. Ở miền Nam, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, các món ăn thường có vị ngọt và đậm đà hơn, kết hợp cùng nhiều loại rau thơm tươi, tạo nên phong cách ẩm thực riêng biệt.

Việc đứng đầu NZ Herald Readers' Choice Awards 2026 là sự ghi nhận đối với những món ăn tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực trong việc thu hút du khách quốc tế. Với sự đa dạng về hương vị, phong cách chế biến và trải nghiệm ẩm thực đường phố, Việt Nam đang ngày càng được định vị là điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu ẩm thực trên toàn thế giới.