"Bò sữa bay" hé lộ ca khúc nhạc phim trong loạt 4 MV do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện

ANTD.VN - Tác phẩm được chờ đợi của màn ảnh Việt dịp cuối năm nay - "Bò sữa bay" - hé lộ ca khúc nhạc phim đầu tiên trong loạt 4 MV do diễn viên chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện.

Ca khúc đầu tiên đến từ bộ phim "Bò sữa bay" chính thức ra mắt với tựa đề "Gói con tim làm quà" do đích thân nam diễn viên chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện.

Giọng ca mộc mạc, đậm tính tự sự đã tạo nên cá tính âm nhạc của chàng ca sĩ miền Trung cùng phần lời bài hát đượm buồn khiến "Gói con tim làm quà" trở thành một bản tình ca đẹp, da diết, chạm đến trái tim người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Ca khúc "Gói con tim làm quà" mang âm hưởng đầy hoài niệm xoay quanh nỗi khắc khoải của một chàng trai về mối tình thanh xuân anh đã trao trọn cả con tim, để rồi nay lại kết thúc trong dang dở. Phần MV hé lộ nhiều phân cảnh của hai diễn viên Võ Điền Gia Huy trong vai Quân và Ngọc Xuân trong vai San, hai nhân vật thuộc tuyến chính của "Bò sữa bay".

Trong phần lớn thời lượng MV, khán giả sẽ theo chân Quân và San dạo bước trên những đồng yến mạch bát ngát của Mộc Châu - bối cảnh chính của bộ phim. Thế nhưng, dường như giữa cả hai vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó, khi Quân luôn trao cho San ánh mắt đầy nhung nhớ, buồn thương, còn San lại như luôn nhìn về một hướng khác. Trong nửa cuối của MV, phân cảnh Quân trong trang phục chú rể hát ca khúc "Gói con tim làm quà", còn cô dâu San không thể hé dù chỉ một nụ cười càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ thực sự giữa cả hai.

Với những hình ảnh đầu tiên về câu chuyện giữa Quân và San, "Bò sữa bay" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ, đặc biệt là về vai trò của nhân vật Trâu trong “bùng binh ái tình” đầy ngang trái này.

"Bò sữa bay" không phải tác phẩm đầu tiên đánh dấu “duyên hợp tác” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhạc sĩ - diễn viên Nguyễn Hùng. Bên cạnh phim ngắn "Tàn sữa", trong tác phẩm phim độc lập gây cơn sốt lớn năm 2025 "Đàn cá gỗ", Nguyễn Hùng vừa là diễn viên chính, vừa đảm nhận bài hát chủ đề - "Phép màu" - của bộ phim.

Trong "Bò sữa bay", một lần nữa, chàng nghệ sĩ sinh năm 1999 lại được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho hai vai trò cực kỳ quan trọng của phim.

Không chỉ riêng "Gói con tim làm quà", Nguyễn Hùng còn sáng tác và thể hiện 3 ca khúc khác trong phim. Về câu chuyện tình yêu day dứt của Quân và San, anh chia sẻ: “Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đạo diễn cho hát nhạc phim là xắn tay áo sáng tác ngay, nhưng Đạt (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt) lại ‘đặt hàng’ một lèo 4 ca khúc làm tôi cũng choáng váng. Thậm chí, bài hát đầu tiên mà Đạt nhắn nhủ tôi lại là ca khúc mà ‘tình địch’ hát trong đám cưới nữa.

Mặc dù mối quan hệ giữa nhân vật của tôi và nhân vật của anh Huy trong phim rất kình nhau nhưng tôi rất đồng cảm với tình yêu mà Quân dành cho San, mạnh mẽ, quyết đoán và rất ‘đàn ông’. Giống như cách Quân trao đi tình cảm một cách toàn vẹn, không giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân, tôi quyết định sử dụng hình ảnh ‘gói con tim làm quà’ làm chủ đề của bài hát. Tôi đã gói ghém toàn bộ niềm cảm hứng từ tình cảm của Quân vào ca khúc này, hy vọng mong khán giả sẽ yêu mến và đón nhận”.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cũng cho biết: “Tôi may mắn vì có một người bạn như Nguyễn Hùng, biết viết nhạc, biết đóng phim và luôn đồng ý mỗi khi tôi nhờ vả. Thật ra việc tôi muốn Hùng viết ca khúc cho phim này không chỉ vì ‘tình bạn’, âm nhạc của Hùng rất gần gũi, dễ cảm, điều này giúp khán giả đến gần hơn với những ý tưởng "điên rồ" tôi làm trong phim".

"Bò sữa bay" là tác phẩm thuộc thể loại tình cảm - hài - hành động lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 90, kể về phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn của một nhóm công nhân nhà máy sữa sau thời kỳ đổi mới. Phim được thực hiện bởi đạo diễn trẻ tài năng Nguyễn Phạm Thành Đạt quy tụ dàn sao trẻ triển vọng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy và Lãnh Thanh...

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 6.11.2026.