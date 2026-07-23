Giải mã bảng xếp hạng xếp Trấn Thành lọt "Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới"

ANTD.VN - Việc Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử "The 100 Most Handsome Faces 2026" do TC Candler công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh những chia sẻ của người hâm mộ, nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi về bảng xếp hạng vốn được nhắc đến hàng năm nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách thức hoạt động.

Không chỉ có nghệ sĩ

Thực tế, "The 100 Most Handsome Faces" không phải một cuộc thi hay giải thưởng sắc đẹp quốc tế. Đây là bảng xếp hạng thường niên do chuyên trang độc lập của Mỹ TC Candler xây dựng và công bố. Danh sách "The 100 Most Beautiful Faces" dành cho nữ được giới thiệu từ năm 1990, trong khi phiên bản dành cho nam "The 100 Most Handsome Faces" được bổ sung sau đó, trở thành hoạt động được duy trì hằng năm của đơn vị này.

Khác với các cuộc thi sắc đẹp hay giải thưởng chuyên ngành, bảng xếp hạng của TC Candler không giới hạn đối tượng tham gia. Danh sách đề cử có thể bao gồm diễn viên, ca sĩ, người mẫu, vận động viên, nhà sáng tạo nội dung hay những nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vì vậy, mỗi mùa bình chọn thường quy tụ nhiều gương mặt đến từ các quốc gia và ngành nghề khác nhau. Trong cùng một danh sách có thể xuất hiện các "ngôi sao" điện ảnh Hollywood, thần tượng K-pop, nghệ sĩ châu Á, cầu thủ bóng đá hoặc người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trấn Thành lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử The 100 Most Handsome Faces 2026 của TC Candler

Một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn là việc được đưa vào danh sách đề cử không đồng nghĩa với việc đã lọt Top 100 chính thức. Bởi theo cách thức công bố của TC Candler, trong suốt năm đơn vị này liên tục giới thiệu thêm các ứng viên trên các nền tảng trực tuyến. Người hâm mộ cũng có thể gửi đề cử thông qua các kênh mạng xã hội của TC Candler. Danh sách ứng viên vì thế được cập nhật nhiều đợt trước khi chốt Top 100 gương mặt cuối cùng.

Điều này đồng nghĩa với việc một nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đề cử mới chỉ cho thấy họ là một trong những ứng viên của mùa bình chọn, còn kết quả chính thức chỉ được công bố vào cuối năm.

Nổi tiếng không phải là yếu tố quyết định

Theo thông tin do TC Candler công bố, bảng xếp hạng này không được xây dựng đơn thuần dựa trên số lượng người hâm mộ hay lượt đề cử. Thay vào đó, việc lựa chọn các gương mặt cuối cùng được cân nhắc từ nhiều yếu tố như ngoại hình, thần thái, cá tính, sức hút, tài năng, phong cách sống...và tính đa dạng về văn hóa. Vì vậy, một nhân vật có lượng người hâm mộ lớn chưa chắc có thứ hạng cao, trong khi những gương mặt ít được biết đến hơn vẫn có thể xuất hiện trong Top 100.

Chính cách đánh giá này cũng khiến bảng xếp hạng của TC Candler thường tạo ra nhiều cuộc trao đổi trên mạng xã hội mỗi khi kết quả được công bố.

Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ Việt từng được TC Candler đưa vào danh sách đề cử qua các mùa bình chọn

Khoảng gần chục năm trở lại đây, nhiều nghệ sĩ Việt đã được TC Candler đưa vào danh sách đề cử qua các mùa bình chọn. Ở hạng mục nam có các gương mặt nổi tiếng như: Sơn Tùng M-TP, Isaac, Jack, Hieuthuhai, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Quốc Anh... Năm 2026, Trấn Thành là cái tên mới nhất được giới thiệu trong danh sách đề cử.

Ở hạng mục nữ, nhiều nghệ sĩ Việt như: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Thúy Ngân...cũng từng xuất hiện trong các đợt công bố của TC Candler. Bên cạnh đó, một số đại diện Việt Nam đã có tên trong Top 100 chính thức ở những mùa trước, trong đó có diễn viên Trương Tri Trúc Diễm và người mẫu Thảo Nhi Lê.

Theo thông tin được TC Candler đăng tải, Trấn Thành được giới thiệu với nhiều vai trò như diễn viên, MC, biên kịch và đạo diễn. Đây là lần đầu tiên anh có tên trong danh sách đề cử "The 100 Most Handsome Faces".

Theo thông lệ nhiều năm, TC Candler sẽ tiếp tục công bố thêm các ứng viên trong những tháng tới trước khi công bố Top 100 chính thức vào cuối năm. Vì vậy, việc Trấn Thành xuất hiện ở thời điểm hiện tại đánh dấu việc anh trở thành một trong những ứng viên của mùa bình chọn năm 2026, chứ chưa phải kết quả cuối cùng.