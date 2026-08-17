"Người con gái Hà thành" - vở cải lương khắc họa hình tượng phụ nữ Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Pháp

ANTD.VN - Vở cải lương “Người con gái Hà Thành” khai thác một lát cắt lịch sử hào hùng của Hà Nội, qua đó khắc họa hình tượng người phụ nữ Thủ đô trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tiếp nối chuỗi sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, sau chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành” và “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội”, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Nhà hát Cải lương Hà Nội ra mắt vở cải lương “Người con gái Hà Thành”.

“Người con gái Hà Thành” là câu chuyện giàu chất bi tráng và lãng mạn, ca ngợi lòng yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh cao đẹp của những người con Hà Nội vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua hình tượng trung tâm là nữ chiến sĩ tình báo Uyên Thanh, vở diễn tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng giữa các chiến sĩ cách mạng với bộ máy phản gián tinh vi của kẻ thù. Trong hoàn cảnh khốc liệt, khi sự sống và cái chết luôn cận kề, những người chiến sĩ vẫn giữ vững niềm tin, lòng trung thành và lý tưởng cách mạng.

“Người con gái Hà Thành” khắc họa hình tượng người phụ nữ Thủ đô trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Thư Vũ

Qua câu chuyện của Uyên Thanh, tác phẩm làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội - thanh lịch, hào hoa nhưng kiên cường, bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc riêng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ trong chiến tranh mà còn là cách sân khấu hôm nay khơi dậy những giá trị tinh thần, phẩm chất và truyền thống đáng tự hào của người Hà Nội.

Điểm nổi bật của “Người con gái Hà Thành” là sự kết hợp giữa giá trị của nghệ thuật cải lương truyền thống với ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Tác phẩm được đầu tư về âm nhạc, mỹ thuật, ánh sáng, hình thể và dàn dựng sân khấu, hướng tới tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, hấp dẫn công chúng đương đại nhưng vẫn giữ được những đặc trưng của nghệ thuật cải lương.

Vở diễn quy tụ ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm gồm: tác giả kịch bản Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể cải lương Ngọc Thuỵ; đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên; thiết kế mỹ thuật NSND Doãn Bằng; âm nhạc NSND Đào Trung; biên đạo múa NSƯT Thanh Nam.

Tham gia biểu diễn có NSND Thanh Hương, NSƯT Hồng Nhung, NSƯT Quang Tuấn, nghệ sĩ Nhật Linh cùng các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và diễn viên múa của Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Vở diễn ca ngợi lòng yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh cao đẹp của những người con Hà Nội vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Thư Vũ

Với sự đầu tư về nội dung, nghệ thuật và lực lượng sáng tạo, “Người con gái Hà Thành” hướng tới một tác phẩm sân khấu có chất lượng cao, vừa góp phần làm mới cách tiếp cận nghệ thuật cải lương, vừa đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sự ra mắt của “Người con gái Hà Thành” tiếp tục mở rộng không gian nghệ thuật của chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội. Nếu “Nét duyên Chèo Hà thành” khai thác vẻ đẹp của nghệ thuật chèo truyền thống, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” kể câu chuyện về nhịp sống, con người và vẻ đẹp Hà Nội đương đại, thì “Người con gái Hà Thành” tìm về chiều sâu lịch sử, qua đó góp thêm một cách kể về Thủ đô bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống được đổi mới.